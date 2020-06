ABC de los términos financieros para entender la actual pandemia

Las dificultades financieras se manifiestan cada cierto tiempo, ya sea por efecto de los ciclos económicos o por algún factor sorpresa, como la actual emergencia sanitaria, en la cual un virus como el Covid -19 se ha magnificado a nivel global, que ha impactado a todos los sectores.

Sin embargo, a la hora de entender las implicaciones sobre la realidad, aparecen muchos términos que se utilizan y que no siempre son de entendimiento general. A partir de lo anterior, Ángel Vargas, Gerente de Asesoría de Inversiones y Gestión de Patrimonios de Credicorp Capital, comparte un ABC de palabras complejas, que permitirán traducir muchas de las opiniones y recomendaciones de los expertos.

Una palabra básica que sale a flote en estos escenarios es el PIB o Producto Interno Bruto (en inglés GDP), que se utiliza para medir la actividad económica de un país, región o incluso globalmente. Es un referente del dinamismo bajo el cual se generan opciones de empleo, actividad de compra y venta de productos y servicios y en general, oportunidades de ingreso “para todos”.

Desempleo, es de las variables que más se ha visto impactada, pero más allá de su definición como pérdida de puestos de trabajo, es importante señalar que depende del número de personas que lo están solicitando, como una razón de la población en edad activa para trabajar. La informalidad en este ítem no aplica, dado que quienes hacen el rebusque diario, no se cuentan como solicitantes de empleo, por lo tanto, no aumenta este indicador.

En activos financieros esta crisis afecta directamente la capacidad de las compañías para generar ingresos, a través de la venta de sus productos, con lo cual aparecen términos como:

Precio Objetivo o Target Price (TP por sus siglas en inglés) es una terminología que representa la estimación del precio de una compañía, teniendo en cuenta los efectos que pueda tener la operación en sus ventas, costos etc.

Calificadoras de riesgo o rating, son las que evidencian una lectura del nivel de riesgo crediticio de las organizaciones y en general, emiten una opinión sobre las emisiones de deuda, más no estrictamente sobre los emisores. Pueden existir empresas que no tengan asociada una calificación crediticia, básicamente porque no tienen una deuda emitida.

En el ambiente de inversiones y portafolios, las emergencias se materializan con ambientes de iliquidez generalizada, entendida como una alta precaución de los inversionistas a tomar decisiones, mientras se conoce la severidad del choque.

De acuerdo con lo anterior, aparecen palabras como Hedge Funds y activos alternativos, que son inversiones de largo plazo, típicamente con poca o nula liquidez.

Un término importante que da lugar a la respuesta de los bancos centrales a los aprietos es el Quantitative easing, el cual es una acción que representa una alta expansión de liquidez.

El Indicador de la volatilidad de los activos, que se conoce como VIX, es un índice construido para medir los tropiezos o cambios de precio en el mercado.

En ambientes de dificultad, es normal que los inversionistas busquen activos seguros para proteger los recursos de desvalorizaciones importantes, a estos se les conoce como los bonos del tesoro norteamericano y los bonos alemanes, es decir, bonos soberanos emitidos por dos naciones (USA y Alemania) con un respaldo de pago alto.

El movimiento de recursos hacia activos seguros ocasiona el fortalecimiento de las monedas de referencia, en especial del dólar. En ese sentido, existe un indicador llamado DXY, que es la canasta de monedas más importantes del mundo vs el dólar y que permite de forma rápida establecer si la norteamericana se fortalece o se debilita de forma generalizada.

“Conocer los términos financieros y entenderlos, devela una ventaja a nivel de conocimiento, ya que se podrán tener las nociones básicas para los diversos cuestionamientos alrededor de la situación económica que enfrenta el país como consecuencia del coronavirus y por supuesto, a nivel personal. Hay conceptos a los debemos despertar el interés, especialmente cuando se alienan con temas relacionados a nuestro día a día”, concluyó el directivo.