Gobernador pide a colombianos no viajar al Meta durante los próximos festivos

El Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, advirtió este miércoles que las personas que no cumplan con las excepciones de ley, y que viajen por la vía Bogotá – Villavicencio durante los próximos puentes festivos podrían enfrentar multas de más de $2.000.000 de pesos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Zuluaga advirtió que ante la proximidad de tres puentes festivos consecutivos las personas que viajen desde Bogotá hasta el Meta se exponen a ser sancionados con una serie de multas pecunarias con montos millonarios.

«Se acercan tres puentes festivos y vamos a hacer un llamado principalmente a la gente de Bogotá, y también a la gente del departamento del Meta, no estamos de paseo, no queremos turistas, ahorita estamos recuperando vida productiva y no vida social», indicó el mandatario de los metenses.

Zuluaga explicó que los viajeros que sean sorprendidos en la vía al llano y que no cumplan con las excepciones de ley tendrán que pagar un comparendo de tránsito por $483.901 además de pagar grúa y patios, y también serán sancionados con un comparendo de la Policía por no acatar la cuarentena por un valor de $936.320.

«O sea que ese chistecito de venirse de paseo puede costarle más de dos millones de pesos, hay estrictos controles en la vía. Al ingreso de Villavicencio las autoridades están haciendo un detallado y juicioso examen a quienes ingresan, para ver si están contemplados en los decretos», señaló el Gobernador del Meta

Juan Guillermo Zuluaga fue enfático al advertir a los viajeros que «Si no están contemplados en la excepciones de los decretos no vengan, porque se exponen a esto, nos exponen al riesgo de contagio, pero se exponen a pagar más de dos millones de pesos, así que después los esperamos, por ahora no».