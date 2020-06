Procurador denunció ante la Fiscalía reclutamiento ilícito y uso de menores en acciones criminales durante la pandemia del Covid-19

Loterias

Loterías y chances del 9 de junio en Colombia:

Cruz Roja 0057 – Serie 150

Huila 6102 – Serie 059

DORADO

Mañana 6093 – Tarde 1249

CULONA

Día 5915 – Noche 4984

ASTRO SOL

7778 – Signo Sagitario

ASTRO LUNA

3589 – Signo Tauro

PIJAO

4188

PAISITA

Día 8240 – Noche 8955

CHONTICO

Día 7497 – Noche 1108

CAFETERITO

Tarde 0067 – Noche 0086

SINUANO

Día 2677 – Noche 3361

CASH THREE:

Día 701 – Noche 035

PLAY FOUR:

Día 2020 – Noche 6828

WIN FOUR:

1377

EVENING:

1324

SAMAN

Día 9972

CARIBEÑA

Día 8096 – Noche 7485

MOTILON

Tarde 7389 – Noche 8640

FANTÁSTICA

Día 6360 – Noche 5964

ANTIOQUEÑITA

Día 6909 – Tarde 6702