Argentina volvería a cuarentena absoluta ante creciente número de casos de Covid-19

Loterias

Loterías y chances del 10 de junio en Colombia:

Baloto 07 14 16 18 36 11

Revancha 01 03 36 39 40 06

Meta 3757 – Serie 043

Manizales 1363 – Serie 110

Valle 2897 – Serie 136

DORADO

Mañana 7923 – Tarde 1698

CULONA

Día 0666 – Noche 8449

ASTRO SOL

2116 – Signo Acuario

ASTRO LUNA

9334 – Signo Cáncer

PIJAO

1105

PAISITA

Día 3570 – Noche 7507

CHONTICO

Día 1483 – Noche 8729

CAFETERITO

Tarde 1444 – Noche 2566

SINUANO

Día 0405 – Noche 7583

CASH THREE:

Día 855 – Noche 176

PLAY FOUR:

Día 4429 – Noche 9673

WIN FOUR:

5825

EVENING:

6262

SAMAN

Día 6595

CARIBEÑA

Día 2991 – Noche 6270

MOTILON

Tarde 5605 – Noche 7643

FANTÁSTICA

Día 9411 – Noche 1079

ANTIOQUEÑITA

Día 7086 – Tarde 3749