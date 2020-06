Errores que cometen las empresas al solicitar el subsidio de nómina

En el marco de la emergencia económica por la crisis del coronavirus, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto Legislativo 677 estableciendo las pautas para otorgar, mensualmente y hasta por tres veces, un subsidio de nómina por empleado correspondiente a un 40 por ciento del salario mínimo, es decir 351.000 pesos.

Sin embargo, el Decreto Legislativo 815 del 4 de junio de 2020 trajo algunas modificaciones. La más importante es que el subsidio se podrá otorgar hasta por 4 meses, dándole la oportunidad a las empresas de acceder a él hasta el mes de agosto. Así mismo, se permite que las empresas que funcionan bajo la figura de sustitución patronal puedan solicitarlo, teniendo en cuenta las condiciones señaladas en la nueva norma.

El próximo 17 de junio vence el plazo de las empresas para postularse a la segunda ronda de alivios. Frente a este tema, el área legal de la firma BDO construyó una lista que menciona 5 de los errores más frecuentes que han cometido las compañías durante la primera etapa de postulaciones, con el fin de que en esta oportunidad más organizaciones logren acogerse al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF):

Falta de documentación para demostrar la necesidad del aporte estatal, certificando la disminución del 20% de sus ingresos (certificación firmada por representante legal y revisor fiscal -en el caso de las empresas obligadas a tener uno-). O, en su efecto, acudir al subsidio cuando la disminución de sus ingresos todavía no alcanza ese porcentaje.

No tener registrado, al menos, al 80 % de sus empleados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) para el periodo de cotización del mes inmediatamente anterior al momento de la postulación. En ningún caso el beneficio será otorgado en una cuantía superior a la cantidad de empleados reportados en esta planilla.

Solicitar el subsidio para trabajadores a los cuales se le haya aplicado la novedad de suspensión temporal de contrato de trabajo o de licencia no remunerada o para aquellos cuya base de cotización sea menor a la de un SMLMV.

Postularse ante más de una entidad financiera al momento de solicitar el subsidio o que la entidad financiera a la que acuda al momento de renovarlo, sea diferente a la que acudió cuando lo solicitó por primera vez.

Postularse fuera de los tiempos establecidos.

Para Paula Giraldo, socia de la firma, “es fundamental que las empresas hagan un uso transparente y correcto de ese aporte. Solo de esta manera se podrá ver un beneficio real, que ayude a mitigar el deterioro de las condiciones económicas generado por la pandemia”.