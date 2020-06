Vía libre en Comisión Séptima a iniciativa de becas universitarias para deportistas

La célula legislativa conforma grupo de trabajo para estudiar posiciones frente a proyecto que busca conceder una licencia matrimonial. Varios senadores y el Gobierno expresaron su desacuerdo con la iniciativa, al considerar que por la crisis económica que ha generado la pandemia no se le deben generar más costos a las empresas.

La Comisión Séptima aprobó el proyecto de ley que tiene como fin crear becas a programas universitarios para deportistas.

La iniciativa es de la autoría del senador Honorio Henríquez, quien al respecto dijo: “El presente proyecto de ley que consta de cinco artículos tiene como objeto la creación de becas universitarias, por medio de las cuales se incentive el deporte de alto rendimiento y a la vez se permita el acceso a programas universitarios”.

La Comisión Séptima votó en bloque los artículos 4, 5 y 6, que no tenían proposiciones, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Posteriormente, los artículos 1 y 2 que tenían modificaciones fueron acogidos y con la aprobación del artículo 3 la propuesta de ley fue aprobada con 12 votos a favor y cero en contra para su discusión en segundo debate.

El senador José Ritter López, afirmó que “el país está en mora de apoyar a los deportistas con este tipo de becas”, por su parte la senadora Victoria Sandino dijo que le gustaría que se tuviera en cuenta la proposición que ha hecho y “es priorizar las personas o deportistas con más escasos recursos”.

Carlos Fernando Motoa afirmó que “este proyecto exige unas competencias al Ministerio de Educación y al Ministerio del Deporte y en el expediente no están los conceptos de estos ministerios, considero que se deben exigir”. La iniciativa pasó a consideración de la plenaria del Senado.

Licencia matrimonial

De otra parte, varios reparos le surgieron en la Comisión Séptima al proyecto de ley que tiene como propósito conceder una licencia remunerada de cinco días hábiles al trabajador que contraiga matrimonio. Algunos congresistas argumentaron que debido a la grave situación económica que vive el país como consecuencia de la pandemia no es conveniente recargarle a las empresas nuevas obligaciones.

El Gobierno también se mostró en desacuerdo por la iniciativa y consideró que el mensaje que mandaría al Congreso de la República a la opinión pública sería un poco negativo, máxime cuando se han perdido más de 1’700.000 empleos, sin conocerse la cifra de mayo.

Entre tanto, la ponente de la iniciativa, la senadora Laura Fortich dijo que la propuesta legislativa está encaminada en “función de fortalecer la relación de pareja hacia la consolidación de la familia”.

Sin embargo, la Comisión aprobó con 13 votos a favor y cero en contra la proposición con que terminó el informe de ponencia del proyecto que modifica parcialmente el Código Sustantivo del Trabajo y establece la licencia matrimonial.

Los senadores Álvaro Uribe y Gabriel Velasco expresaron no acompañar esta iniciativa. Velasco, insistió en que la economía se puede recuperar, “pero creo que no podemos generar sobre costos y mayores cargas a las empresas, Considero que se deben mejorar los ingresos, pero no cargas y mayores obligaciones a la empresa colombiana, y menos en estos momentos Covid y post Covid”.

Por su parte, el congresista Álvaro Uribe afirmó: “No puedo acompañar este proyecto. El país está bastante recargado hoy en licencias y a eso se le suman días festivos. La vida laboral y familiar es muy importante y por eso es que nosotros hemos propuesto se reduzca la jornada de trabajo, que puedan tener más vidas en familia, de deporte, de estudios, de reposo”.

La senadora Nadia Blel aseveró: “Entiendo la importancia del proyecto. Me gustaría proponer una reducción que no sean cinco días hábiles, sino que sean menos tres o dos, ya que adicional a eso los trabajadores tienen otro tipo de licencias. Estoy preocupada por la situación y creo que lo más importante es mirar y de construir alternativas para la generación de empleo”.

El legislador Carlos Motoa, aseguró que acompañaba esta iniciativa, “porque la Corte ha reiterado en su jurisprudencia que se debe conciliar el disfrute de la vida familiar y la posibilidad de seguir vinculado al trabajo que se tiene. Hemos dicho que hay que cambiar el mercado por lo que es una economía fraterna entre empleador y trabajador y que esa economía fraternal tenga prevalencia sobre la economía del Estado”.

Mientras el senador Ritter López consideró que este proyecto es importante. “Esta pandemia ha evidenciado que necesitamos con más urgencia calidad de vida de los trabajadores, luchar con la informalidad y darles ese sustento legal para el descanso a los empleados”.

La congresista Fortich dijo: “Somos conscientes de la situación que vive actualmente el país. Se debe generar un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. No es una medida desproporcionada, los empleadores no se casan todos los días. Propongo darle dos años de vigencia de la licencia, para que no sea un golpe fuerte a los empleadores y que sea de manera gradual como lo propone la senadora Aydeé”.

Habla el Gobierno

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio, quien se unió a la sesión virtual formal, afirmó: “En este momento estamos viviendo una situación muy delicada. Acabamos de perder más de 1.700.000 puestos de trabajo, faltando el dato de mayo, la situación es muy delicada. Cualquier costo laboral así sea mínimo, es delicado. El mensaje que mandaría al Congreso de la República a la opinión pública es un poco negativo, lo digo con respeto, aunque la intención es muy buena. Cuando uno dice que pierde 1.700.000 empleos formales, sin hablar de los 10 millones de informales, cualquier situación puede acarrear consecuencias no son medibles en este instante. El concepto de la familia es bienvenido, pero en la situación que estamos viviendo lo debemos analizar y los invito a que reflexionemos sobre este proyecto de ley”.

Luego de casi cuatro horas de discusión y ante las dudas surgidas, se creó una subcomisión para revisar el articulado. El grupo de trabajo lo conforman los congresistas Laura Fortich, Gabriel Velasco, José Aulo Polo, Aydé Lizarazo y Nadia Blel, quienes revisarán las diferentes posiciones y presentarán mañana un informe, del cual depende la votación del articulado de la iniciativa.