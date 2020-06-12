Investigan a 274 comercializadores de agroquímicos por no reportar precios a Minagricultura

junio 12, 2020 10:26 am

— La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación a 274 agentes del mercado, entre empresas y personas naturales comerciantes, que presuntamente habrían omitido la realización del reporte de precios de comercialización de agroquímicos que deben hacer al Ministerio de Agricultrura y Desarrollo Rural.

Las decisiones fueron tomadas atendiendo una denuncia remitida por la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, respecto del presunto incumplimiento de la obligación de reportar los precios de comercialización de agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas químicos de uso agrícola, medicamentos veterinarios y productos biológicos de uso pecuario, nacionales o importados). El reporte de precios constituye la principal herramienta para tomar decisiones de política pública y de mercado debidamente informadas.

Los agentes investigados se encuentran ubicados en los siguientes departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolivar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magadalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, así como en la ciudad de Bogotá.

En caso de encontrarse responsables, los agentes podrían pagar sanciones hasta por 2.000 SMMLV. Contra la apertura de la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio NO procede ningún recurso, sin embargo, se advierte que en el proceso administrativo se podrán presentar descargos y ejercer el derecho a la defensa.

Estas son las empresas investigadas:

En Antioquia:

1 AGROMAYORISTA S.A.S.

2 AGROPECUARIA KINAGRO S.A.S.

3 AGROPECUARIA PROVECOL S.P.U. S.A.S.

4 AGROPECUARIO SUELOS Y GANADOS S.A.S.

5 AGROTIENDA RIONEGRO HERMANOS S.A.S

6 ALMACEN AGROPECUARIO FRONTINO S.A.S.

7 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL DE COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACION

8 COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO

9 COMPAÑIA DIESAN S.A.S.

10 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA

11 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DE NARINO LTDA.

12 COSECHAGRO I.A. S.A.S ZOMAC

13 AGROPECUARIA EL CAMPO Z G

14 DISTRIBUIDORA AGRUMCERES S.A.S.

15 ALMACEN AGRICOLA

16 ECOTIENDA AGROPECUARIA SAS – ZOMAC

17 ENTUAGRO ALMACEN AGROPECUARIO S.A.S.

18 CRISDALEY S.A.S

19 FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S.

20 AGRO DISTRIBUCIONES S.A.S

21 GANACAMPO DISTRIBUCIONES S.A.S.

22 AGRO CESAR

23 AGROSAR GOMEZ

24 AGROSERVICIOS EL AMIGO

25 INNOVACION TECNOLOGICA AL SERVICIO DE LA AGRICULTURA S.A.S.

26 INSUMOS Y ADITIVOS VETERINARIOS S.A.S

27 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ALICANTE S.A.S

28 IVANAGRO S.A.

29 JOTAGRO DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S.

30 ALMACEN AGROPECUARIO URACAMPO

31 LOGYCAMPO S.A.S.

32 SERVIAGRO DE YARUMAL

33 AGROCARIBE SAN JUAN

34 AGROPECUARIA URACAMP

35 SERVIAVOICOLA NORTE

36 MIL-AGROS S.A.S.

37 AGROAMIGOS GOMEZ PLATA

38 TRILLADORA CULTYAGRO MORALES

39 AGROPECUARIA EL PUEBLO

40 AGRO GANADERO SANTA BARBARA

41 HATOGRANDE AGROPECUARIA

42 FERRETERIA CACHO.REPUESTOS

43 PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, SOMEX S.A.

44 GRANERO EL TRANSPORTE BELEN

45 REGIONAGRO S.A.S.

46 BODEGA AGROPECUARIA J & F

47 ELMER REYES

48 AGRO MIL AGROS

49 MATERIALES AMERICA M.A

50 WILFER SOTO

51 SUPER TIENDA AGROPECUARIA PALCAMPO S.A.S.

52 SURTI HACIENDAS S.A.S.

53 FOMENTO AGROPECUARIO RIO DE TURBO FOGANT

54 UNIDOS POR EL CAMPO DE EL CARMEN DE VIBORAL Y EL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S

55 ZAYCO S.A.S

56 AGROVARIEDADES RAMIREZ

EN ARAUCA

57 COOPERATIVA INTEGRAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS

58 AGROPECUARIA EL REJO

59 SUMINISTROS Y ASESORIAS SUMA

60 AGROINSUMOS LOS LUCEROS

61 AGROVETERINARIA EL LLANERO 4

62 UNISANTANDER S.A.S.

EN ATLANTICO

63 COACOSTA S.A.S.

64 DROGUERIAS JULIAO S.A.

65 INSAPRO S.A.S.

66 SANEAMIENTO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO LIMITADA SANEAGRO LTDA.

67 TECNOGRANJAS COLOMBIA S.A.S.

68 TECNOSEMILLAS LIMITADA

EN BOLIVAR

69 AGROPECUARIA EL CARMEN

70 AGROPECUARIA LA LLUVIA

71 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA YESSICA S.A.S.

72 DROGUERIA VETERINARIA LTDA.

73 FERRETERIA CEMENTOS SANTA ROSA

74 GERMANAGRO S.A.S.

75 MANUEL HERNANDEZ

76 INVERSIONES MARTINEZ ARCIA S.A.S.

EN BOYACA

77 AGRONOMIA INTELIGENTE SOLUCIONES S.A.S.

78 AGROINSUMOS VERACRUZ

79 DISTRIAGROS S.A.S

80 FERRETERIA R & R SANTA ROSA S.A.S.

81 FUTURAGRO BE S.A.S.

82 AGROINSUMOS LA ISLA

83 EL PUNTO DEL AGRO EL COSECHERO 2

84 COMERCIALIZADORA EL IMPERIO DE CHIQUINQUIRA

85 AGRO INSUMOS JERUSALEN TOCA

86 SERVICAMPO

87 SOLUGRAL S.A.S.

88 SERVIAGRO PUNTO

EN CALDAS

89 ALMACEN TODOCAMPO AGROPECUARIO S.A.S

90 COMITE DE GANADEROS DE LA DORADA

91 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL ALTO OCCIDENTE DE CALDAS

92 AGROPECUARIA SAMANA

EN CAQUETA

93 AGROPECUARIAS DE COLOMBIA ZOMAC S.A.S

94 AGROVETERINARIA MUNDOAGRO EL PAUJIL ZOMAC S.A.S

95 ALMACEN GANADERO JE. ZOMAC S.A.S

96 ALMACEN TIERRA PASTOS Y GANADO S.A.S

97 COMITE DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DEL CAQUETA

98 JULIAN ENCIZO

99 AGRO INSUMOS CARTAGENA DEL CHAIRA

100 VETERINARIA INSUCAMPO

101 INVERSIONES JARMAR ZOMAC S.A.S

102 ALMACEN SANDRA AGRO DONCELLO

103 SERMED VETERINARIOS

104 AGROCOMERCIAL NP

105 AGROMITE DE GANADEROS

EN CASANARE

106 AGROSERVICIOS FORERO S.A.S (AGROSERFOR S.A.S)

107 FERREAGRO DEL CAMPO

108 AGROVETERINARIA POLIVET DEL HATO COROZAL

109 AGROPECUARIA LA PAZ AGROPAZ

110 SEÑOR AGRO S.A.S.

111 VITERAGO J&E

EN CAUCA

112 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE NORTE DEL CAUCA

113 COOPERATIVA SURTIDORA AGRICOLA

114 AGROPECUARIA AGUA CLARA no.1

115 FERREAGRICOLA SAN JUAN

116 DISTRIBUCIONES AGRICOLAS DEL CAUCA

117 PROAGRO SUPERMERCADO AGROPECUARIO

EN CESAR

118 AGROSERVICIOS VETERINARIOS LTDA

119 ALMACEN AGRIOPECUARIA AGROVET

120 AGROVETERINARIA DEL AGRICULTOR DEL VALLE

121 AGROVETERINARIA AGROSAN

122 REBAJAS DEL CAMPO

123 ALMACEN EL PASTAL

124 MULTIAGRO INVERSIONES S.A.S.

125 AGROVETERINARIA LA PRADERA V.N.

126 ALMACEN GAVAGRO

EN CHOCO

127 COMERCIALIZADORA LUNA ORREGO S.A.S

EN CORDOBA

128 AGROPECUARIA LA ECONOMIA

129 DEPOSITO PUERTO CORDOBA

130 ALMACEN VETERINARIO MI CORRAL

131 PRO-AGROS DEL SINU S.A.S.

132 MARCO RUIZ

133 SUPERAGRO DEL SINU & SAN JORGE

134 AGROVETERINARIA AYAPEL

EN CUNDINAMARCA

135 AGRONIZA S.A.S.

136 AGROQUIMICOS ORIENTE S.A.S.

137 COMERCIALIZADORA MACRI S.A.S.

138 COMERCIALIZADORA R.B.C S.A.S.

139 COMINSUMOS S A S – EN LIQUIDACION

140 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA EL CAMPO LTDA

141 DISTRISALES POLLITO CHIC CIA LTDA

142 DISTRIBUIDORA EL PROGRESO NUEVO MILENIO

143 HORTITEC COLOMBIA S.A.S.

144 INTEGRACION SERVICAMPO SA

145 MARE LIMITADA

146 OMAR MOYANO

147 TERRA MIA M T M CIA S EN C

148 VALBAGRO LIMITADA

EN GUAVIARE

149 COMITE DE GANADEROS DEL GUAVIARE

150 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS DEL GUAVIARE S.A.S

EN HUILA

151 COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

152 COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA.

153 DISTRIAGRO DEL SUR S.A.S

154 AGROVETERINARIAS LA FAUNA

155 DISTRIAGRICOLA DEL HUILA

156 FERTI LLANO GRANDE

157 OMAR GONZALEZ

158 INVERSIONES P.T.C. S.A.S

159 ALMACEN VETERINARIO LA DESPENSA DEL GANADERO DEL HUILA

160 SERVIAGRO GIGANTE

161 AGROCOSECHA TARQUI

162 EL GANADERO DEL HUILA

EN LA GUAJIRA

163 ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET DE LA GUAJIRA

164 PROVISIONES Y VARIEDADES MACEO

165 AGROVECOL

166 DROGUERIA Y VETERINARIA EL BECERRO

EN MAGDALENA

167 INPUTS BROKERS GROUP S.A.S

168 VETERINARIA Y AGROPECUARIA CAMAWEY

EN EL META

169 AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S.

170 AGROVETERINARIA LA FINQUITA DEL LLANO S.A.S

171 COMERCIALIZADORA POR EL CAMPO S.A.S.

172 COSECHAR S.A.S.

173 CRONOAGRO S.A.S.

174 DISTRIBUCIONES PAL CAMPO S.A.S.

175 FERREAGROINDUSTRIAL S.A.S.

176 GRUPO EMPRESARIAL CASPAR S.A.S.

177 INSEMINACION ARTIFICIAL S.A.S

178 LABORATORIOS UNIDOS DE COLOMBIA S.A.S

179 LLANOCAMPO S.A.S

180 AGROPECUARIA LA PARCELA

181 PASTOS Y LEGUMINOSAS S.A.

182 SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.

EN NORTE DE SANTANDER

183 AGRONEGOCIOS HERNANDEZ & RAMIREZ S.A.S.

184 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO LIMITADA

185 AGRO- INSUMOS LA VICTORIA

186 LA SEPTIMA DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS S.A.S.

187 FERREAGRO LOS HERMANOS NAVARRO

188 INSUMOS QUIMICOS

189 PALMICULTORES DEL NORTE S.A.S

190 YEISON PEÑARANDA

191 TEKNYCAMPO SOLUCIONES AGROPECUARIAS

192 FERREAGRO SHADDAY.S

193 PARQUEADERO EL BAMBO

194 DISTRIBUIDORA AGROPOCHO

195 AGROVECAR

196 VETERINARIA EL ESTABLO ALVARADO S.A.S.

EN NARIÑO

197 AGROPOSITIVA S.A.S.

198 CENTRO AGROPECUARIO DE NARIÑO

199 CARLOS ENRIQUEZ

200 JORGE GUERRERO

201 ALVARO INAGAN

202 INVERSIONES SERVICAMPO LTDA

203 ALMACEN AGROPECUARIO MIL AGRO

204 MUNDO AGRARIO S.A.S.

205 JAIRO NUÑEZ

206 DISTRIBUIDORA AGRICO SOLUCIONES AGRICOLAS Y VETERINARIAS

EN PUTUMAYO

207 PUNTO AGRICOLA GAVIRIA CAICEDO

208 NUTRIAGRO DEL VALLE

EN RISARALDA

209 ALMACEN AGROPECUARIO LINO GIRALDO E HIJO LTDA

210 ALMACEN EL REPUESTO

211 INSUMOS AGROPECUARIOS DEL CAFE S.A.S

212 OTUNAGRO S.A.S.

213 AGROPECUARIA LOS MEJORES PRECIOS LD

214 ALMACEN VETRINARIO

EN SANTANDER

215 AGROPECUARIA ALIAR S.A.

216 COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA COPALCOL

217 DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA VETERINARIA 10 VET S.A.S.

218 EL ESTABLO AGROVETERINARIA S.A.S.

219 FERRECAMPO S.A. S

220 MAQUINAS Y VETERINARIA EL RANCHO

221 LA CASONA DEL CAMPO AGROINDUSTRIAL S.A.S.

222 AGRO ALKOSTO 2

223 VETERINARIA EL CHAPARRAL

224 AGRO ROPERO

225 ALMACEN VETERINARIO EL TORO

226 PRO FARM DE LOS ANDES S.A.S.

227 LUCIA ESTUPIÑAN LA ESQUINA DEL CAMPO

228 VETERINARIA LA RED S.A.S.

EN SUCRE

229 AGRILITY DE COLOMBIA S.A.S

230 ALMACEN LA GRANJA DE SAN MARCOS S.A.S.

231 DISTRIBUCIONES HERNANDEZ HERNANDEZ Y COMPAÑIA LIMITADA

232 PEDRO GARZON

233 AGROPUNTO S M

234 AURA NARVAEZ

EN EL TOLIMA

235 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE LÍBANO

236 AGROVETERINARIA LOS CAMPESINOS

237 FIBRAS DEL INTERIOR S.A.

238 INSUMOS AGRICOLAS DEL SUR LTDA » INSUAGRO LTDA »

239 INVERSIONES SURAGROS S.A.S. EN LIQUIDACION

240 JOSE I. DIAZ M. Y CIA. DIAGROTOL S. EN C.

241 ORGANIZACION PAJONALES S.A.S

242 URIBE PEREZ Y CIA S.A.S.

EN EL VALLE

243 AGROTECH CORPORATIVO S.A.S.

244 AGROVENTAS LTDA

245 AGROVETERINARIA EL VAQUERO S.A.S

246 CARRILLO LUIS

247 DISTRISIEMBRAS DE COLOMBIA S.A.S.

248 EMPRESAGRO COLOMBIA S.A.

249 INSUCAMPO DEL NORTE S.A.S.

250 OCCIAGRO COLOMBIA S.A.S.

251 QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.

252 SERVISURCO S.A.

253 SUPERMERCADO AGROPECUARIO S.A.S.

254 TECNICAMPO DEL CENTRO S.A.S

255 VELZAGRO S.A.S

EN BOGOTA

256 AGROQUIROGA MENDEZ ORTIZ HERMANOS S C S

257 ALFA PRODUCTOS QUIMICOS LTDA.

258 ALMACEN TODO – AGRO SAS

259 COMERCIALIZADORA LLANO MORENO S.A.S.

260 COMPAÑIA DIVERSIFICADA DE INVERSIONES TECNICAS – DINATEC LTDA

261 CONCENTRADOS DEL NORTE 1 S.A.S.

262 DISTRIBUCIONES TRIVIÑO BERNAL & CIA LTDA DISTRIBER & CIA LTDA EN LIQUIDACION

263 EXIAGRICOLA J D LTDA

264 EXIAGRO LIMITADA

265 FAI S AGRO S.A.S.

266 FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA

267 DIEGO GONZALEZ

268 AGRICOLA DE LA ONCE

269 INDUSTRIAS KATORI S.A.S.

270 ALMACEN AGROPECUARIO DE LA SABANA

271 SABIA S.A.S.

272 ANIMAL PLUS

273 CENTRO AGROPECUARIO CAMPEON 1

274 TODO CAMPO SUMAPAZ S.A.S.

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