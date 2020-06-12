Investigan a 274 comercializadores de agroquímicos por no reportar precios a Minagricultura
junio 12, 2020 10:26 am
— La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación a 274 agentes del mercado, entre empresas y personas naturales comerciantes, que presuntamente habrían omitido la realización del reporte de precios de comercialización de agroquímicos que deben hacer al Ministerio de Agricultrura y Desarrollo Rural.
Las decisiones fueron tomadas atendiendo una denuncia remitida por la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, respecto del presunto incumplimiento de la obligación de reportar los precios de comercialización de agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas químicos de uso agrícola, medicamentos veterinarios y productos biológicos de uso pecuario, nacionales o importados). El reporte de precios constituye la principal herramienta para tomar decisiones de política pública y de mercado debidamente informadas.
Los agentes investigados se encuentran ubicados en los siguientes departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolivar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magadalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, así como en la ciudad de Bogotá.
En caso de encontrarse responsables, los agentes podrían pagar sanciones hasta por 2.000 SMMLV. Contra la apertura de la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio NO procede ningún recurso, sin embargo, se advierte que en el proceso administrativo se podrán presentar descargos y ejercer el derecho a la defensa.
Estas son las empresas investigadas:
En Antioquia:
1 AGROMAYORISTA S.A.S.
2 AGROPECUARIA KINAGRO S.A.S.
3 AGROPECUARIA PROVECOL S.P.U. S.A.S.
4 AGROPECUARIO SUELOS Y GANADOS S.A.S.
5 AGROTIENDA RIONEGRO HERMANOS S.A.S
6 ALMACEN AGROPECUARIO FRONTINO S.A.S.
7 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL DE COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACION
8 COMITE DE GANADEROS DEL QUINDIO
9 COMPAÑIA DIESAN S.A.S.
10 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA
11 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DE NARINO LTDA.
12 COSECHAGRO I.A. S.A.S ZOMAC
13 AGROPECUARIA EL CAMPO Z G
14 DISTRIBUIDORA AGRUMCERES S.A.S.
15 ALMACEN AGRICOLA
16 ECOTIENDA AGROPECUARIA SAS – ZOMAC
17 ENTUAGRO ALMACEN AGROPECUARIO S.A.S.
18 CRISDALEY S.A.S
19 FERIAGRO AGROPECUARIA S.A.S.
20 AGRO DISTRIBUCIONES S.A.S
21 GANACAMPO DISTRIBUCIONES S.A.S.
22 AGRO CESAR
23 AGROSAR GOMEZ
24 AGROSERVICIOS EL AMIGO
25 INNOVACION TECNOLOGICA AL SERVICIO DE LA AGRICULTURA S.A.S.
26 INSUMOS Y ADITIVOS VETERINARIOS S.A.S
27 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ALICANTE S.A.S
28 IVANAGRO S.A.
29 JOTAGRO DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S.
30 ALMACEN AGROPECUARIO URACAMPO
31 LOGYCAMPO S.A.S.
32 SERVIAGRO DE YARUMAL
33 AGROCARIBE SAN JUAN
34 AGROPECUARIA URACAMP
35 SERVIAVOICOLA NORTE
36 MIL-AGROS S.A.S.
37 AGROAMIGOS GOMEZ PLATA
38 TRILLADORA CULTYAGRO MORALES
39 AGROPECUARIA EL PUEBLO
40 AGRO GANADERO SANTA BARBARA
41 HATOGRANDE AGROPECUARIA
42 FERRETERIA CACHO.REPUESTOS
43 PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, SOMEX S.A.
44 GRANERO EL TRANSPORTE BELEN
45 REGIONAGRO S.A.S.
46 BODEGA AGROPECUARIA J & F
47 ELMER REYES
48 AGRO MIL AGROS
49 MATERIALES AMERICA M.A
50 WILFER SOTO
51 SUPER TIENDA AGROPECUARIA PALCAMPO S.A.S.
52 SURTI HACIENDAS S.A.S.
53 FOMENTO AGROPECUARIO RIO DE TURBO FOGANT
54 UNIDOS POR EL CAMPO DE EL CARMEN DE VIBORAL Y EL ORIENTE ANTIOQUEÑO S.A.S
55 ZAYCO S.A.S
56 AGROVARIEDADES RAMIREZ
EN ARAUCA
57 COOPERATIVA INTEGRAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS
58 AGROPECUARIA EL REJO
59 SUMINISTROS Y ASESORIAS SUMA
60 AGROINSUMOS LOS LUCEROS
61 AGROVETERINARIA EL LLANERO 4
62 UNISANTANDER S.A.S.
EN ATLANTICO
63 COACOSTA S.A.S.
64 DROGUERIAS JULIAO S.A.
65 INSAPRO S.A.S.
66 SANEAMIENTO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO LIMITADA SANEAGRO LTDA.
67 TECNOGRANJAS COLOMBIA S.A.S.
68 TECNOSEMILLAS LIMITADA
EN BOLIVAR
69 AGROPECUARIA EL CARMEN
70 AGROPECUARIA LA LLUVIA
71 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA YESSICA S.A.S.
72 DROGUERIA VETERINARIA LTDA.
73 FERRETERIA CEMENTOS SANTA ROSA
74 GERMANAGRO S.A.S.
75 MANUEL HERNANDEZ
76 INVERSIONES MARTINEZ ARCIA S.A.S.
EN BOYACA
77 AGRONOMIA INTELIGENTE SOLUCIONES S.A.S.
78 AGROINSUMOS VERACRUZ
79 DISTRIAGROS S.A.S
80 FERRETERIA R & R SANTA ROSA S.A.S.
81 FUTURAGRO BE S.A.S.
82 AGROINSUMOS LA ISLA
83 EL PUNTO DEL AGRO EL COSECHERO 2
84 COMERCIALIZADORA EL IMPERIO DE CHIQUINQUIRA
85 AGRO INSUMOS JERUSALEN TOCA
86 SERVICAMPO
87 SOLUGRAL S.A.S.
88 SERVIAGRO PUNTO
EN CALDAS
89 ALMACEN TODOCAMPO AGROPECUARIO S.A.S
90 COMITE DE GANADEROS DE LA DORADA
91 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL ALTO OCCIDENTE DE CALDAS
92 AGROPECUARIA SAMANA
EN CAQUETA
93 AGROPECUARIAS DE COLOMBIA ZOMAC S.A.S
94 AGROVETERINARIA MUNDOAGRO EL PAUJIL ZOMAC S.A.S
95 ALMACEN GANADERO JE. ZOMAC S.A.S
96 ALMACEN TIERRA PASTOS Y GANADO S.A.S
97 COMITE DEPARTAMENTAL DE GANADEROS DEL CAQUETA
98 JULIAN ENCIZO
99 AGRO INSUMOS CARTAGENA DEL CHAIRA
100 VETERINARIA INSUCAMPO
101 INVERSIONES JARMAR ZOMAC S.A.S
102 ALMACEN SANDRA AGRO DONCELLO
103 SERMED VETERINARIOS
104 AGROCOMERCIAL NP
105 AGROMITE DE GANADEROS
EN CASANARE
106 AGROSERVICIOS FORERO S.A.S (AGROSERFOR S.A.S)
107 FERREAGRO DEL CAMPO
108 AGROVETERINARIA POLIVET DEL HATO COROZAL
109 AGROPECUARIA LA PAZ AGROPAZ
110 SEÑOR AGRO S.A.S.
111 VITERAGO J&E
EN CAUCA
112 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE NORTE DEL CAUCA
113 COOPERATIVA SURTIDORA AGRICOLA
114 AGROPECUARIA AGUA CLARA no.1
115 FERREAGRICOLA SAN JUAN
116 DISTRIBUCIONES AGRICOLAS DEL CAUCA
117 PROAGRO SUPERMERCADO AGROPECUARIO
EN CESAR
118 AGROSERVICIOS VETERINARIOS LTDA
119 ALMACEN AGRIOPECUARIA AGROVET
120 AGROVETERINARIA DEL AGRICULTOR DEL VALLE
121 AGROVETERINARIA AGROSAN
122 REBAJAS DEL CAMPO
123 ALMACEN EL PASTAL
124 MULTIAGRO INVERSIONES S.A.S.
125 AGROVETERINARIA LA PRADERA V.N.
126 ALMACEN GAVAGRO
EN CHOCO
127 COMERCIALIZADORA LUNA ORREGO S.A.S
EN CORDOBA
128 AGROPECUARIA LA ECONOMIA
129 DEPOSITO PUERTO CORDOBA
130 ALMACEN VETERINARIO MI CORRAL
131 PRO-AGROS DEL SINU S.A.S.
132 MARCO RUIZ
133 SUPERAGRO DEL SINU & SAN JORGE
134 AGROVETERINARIA AYAPEL
EN CUNDINAMARCA
135 AGRONIZA S.A.S.
136 AGROQUIMICOS ORIENTE S.A.S.
137 COMERCIALIZADORA MACRI S.A.S.
138 COMERCIALIZADORA R.B.C S.A.S.
139 COMINSUMOS S A S – EN LIQUIDACION
140 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA EL CAMPO LTDA
141 DISTRISALES POLLITO CHIC CIA LTDA
142 DISTRIBUIDORA EL PROGRESO NUEVO MILENIO
143 HORTITEC COLOMBIA S.A.S.
144 INTEGRACION SERVICAMPO SA
145 MARE LIMITADA
146 OMAR MOYANO
147 TERRA MIA M T M CIA S EN C
148 VALBAGRO LIMITADA
EN GUAVIARE
149 COMITE DE GANADEROS DEL GUAVIARE
150 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS DEL GUAVIARE S.A.S
EN HUILA
151 COMITE DE GANADEROS DEL HUILA
152 COOPERATIVA DEPARTAMENTAL DE CAFICULTORES DEL HUILA LTDA.
153 DISTRIAGRO DEL SUR S.A.S
154 AGROVETERINARIAS LA FAUNA
155 DISTRIAGRICOLA DEL HUILA
156 FERTI LLANO GRANDE
157 OMAR GONZALEZ
158 INVERSIONES P.T.C. S.A.S
159 ALMACEN VETERINARIO LA DESPENSA DEL GANADERO DEL HUILA
160 SERVIAGRO GIGANTE
161 AGROCOSECHA TARQUI
162 EL GANADERO DEL HUILA
EN LA GUAJIRA
163 ALMACEN AGROPECUARIO AGROVET DE LA GUAJIRA
164 PROVISIONES Y VARIEDADES MACEO
165 AGROVECOL
166 DROGUERIA Y VETERINARIA EL BECERRO
EN MAGDALENA
167 INPUTS BROKERS GROUP S.A.S
168 VETERINARIA Y AGROPECUARIA CAMAWEY
EN EL META
169 AGROSUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S.
170 AGROVETERINARIA LA FINQUITA DEL LLANO S.A.S
171 COMERCIALIZADORA POR EL CAMPO S.A.S.
172 COSECHAR S.A.S.
173 CRONOAGRO S.A.S.
174 DISTRIBUCIONES PAL CAMPO S.A.S.
175 FERREAGROINDUSTRIAL S.A.S.
176 GRUPO EMPRESARIAL CASPAR S.A.S.
177 INSEMINACION ARTIFICIAL S.A.S
178 LABORATORIOS UNIDOS DE COLOMBIA S.A.S
179 LLANOCAMPO S.A.S
180 AGROPECUARIA LA PARCELA
181 PASTOS Y LEGUMINOSAS S.A.
182 SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.
EN NORTE DE SANTANDER
183 AGRONEGOCIOS HERNANDEZ & RAMIREZ S.A.S.
184 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CATATUMBO LIMITADA
185 AGRO- INSUMOS LA VICTORIA
186 LA SEPTIMA DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS S.A.S.
187 FERREAGRO LOS HERMANOS NAVARRO
188 INSUMOS QUIMICOS
189 PALMICULTORES DEL NORTE S.A.S
190 YEISON PEÑARANDA
191 TEKNYCAMPO SOLUCIONES AGROPECUARIAS
192 FERREAGRO SHADDAY.S
193 PARQUEADERO EL BAMBO
194 DISTRIBUIDORA AGROPOCHO
195 AGROVECAR
196 VETERINARIA EL ESTABLO ALVARADO S.A.S.
EN NARIÑO
197 AGROPOSITIVA S.A.S.
198 CENTRO AGROPECUARIO DE NARIÑO
199 CARLOS ENRIQUEZ
200 JORGE GUERRERO
201 ALVARO INAGAN
202 INVERSIONES SERVICAMPO LTDA
203 ALMACEN AGROPECUARIO MIL AGRO
204 MUNDO AGRARIO S.A.S.
205 JAIRO NUÑEZ
206 DISTRIBUIDORA AGRICO SOLUCIONES AGRICOLAS Y VETERINARIAS
EN PUTUMAYO
207 PUNTO AGRICOLA GAVIRIA CAICEDO
208 NUTRIAGRO DEL VALLE
EN RISARALDA
209 ALMACEN AGROPECUARIO LINO GIRALDO E HIJO LTDA
210 ALMACEN EL REPUESTO
211 INSUMOS AGROPECUARIOS DEL CAFE S.A.S
212 OTUNAGRO S.A.S.
213 AGROPECUARIA LOS MEJORES PRECIOS LD
214 ALMACEN VETRINARIO
EN SANTANDER
215 AGROPECUARIA ALIAR S.A.
216 COOPERATIVA DE PALMICULTORES DE COLOMBIA COPALCOL
217 DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA VETERINARIA 10 VET S.A.S.
218 EL ESTABLO AGROVETERINARIA S.A.S.
219 FERRECAMPO S.A. S
220 MAQUINAS Y VETERINARIA EL RANCHO
221 LA CASONA DEL CAMPO AGROINDUSTRIAL S.A.S.
222 AGRO ALKOSTO 2
223 VETERINARIA EL CHAPARRAL
224 AGRO ROPERO
225 ALMACEN VETERINARIO EL TORO
226 PRO FARM DE LOS ANDES S.A.S.
227 LUCIA ESTUPIÑAN LA ESQUINA DEL CAMPO
228 VETERINARIA LA RED S.A.S.
EN SUCRE
229 AGRILITY DE COLOMBIA S.A.S
230 ALMACEN LA GRANJA DE SAN MARCOS S.A.S.
231 DISTRIBUCIONES HERNANDEZ HERNANDEZ Y COMPAÑIA LIMITADA
232 PEDRO GARZON
233 AGROPUNTO S M
234 AURA NARVAEZ
EN EL TOLIMA
235 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE LÍBANO
236 AGROVETERINARIA LOS CAMPESINOS
237 FIBRAS DEL INTERIOR S.A.
238 INSUMOS AGRICOLAS DEL SUR LTDA » INSUAGRO LTDA »
239 INVERSIONES SURAGROS S.A.S. EN LIQUIDACION
240 JOSE I. DIAZ M. Y CIA. DIAGROTOL S. EN C.
241 ORGANIZACION PAJONALES S.A.S
242 URIBE PEREZ Y CIA S.A.S.
EN EL VALLE
243 AGROTECH CORPORATIVO S.A.S.
244 AGROVENTAS LTDA
245 AGROVETERINARIA EL VAQUERO S.A.S
246 CARRILLO LUIS
247 DISTRISIEMBRAS DE COLOMBIA S.A.S.
248 EMPRESAGRO COLOMBIA S.A.
249 INSUCAMPO DEL NORTE S.A.S.
250 OCCIAGRO COLOMBIA S.A.S.
251 QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
252 SERVISURCO S.A.
253 SUPERMERCADO AGROPECUARIO S.A.S.
254 TECNICAMPO DEL CENTRO S.A.S
255 VELZAGRO S.A.S
EN BOGOTA
256 AGROQUIROGA MENDEZ ORTIZ HERMANOS S C S
257 ALFA PRODUCTOS QUIMICOS LTDA.
258 ALMACEN TODO – AGRO SAS
259 COMERCIALIZADORA LLANO MORENO S.A.S.
260 COMPAÑIA DIVERSIFICADA DE INVERSIONES TECNICAS – DINATEC LTDA
261 CONCENTRADOS DEL NORTE 1 S.A.S.
262 DISTRIBUCIONES TRIVIÑO BERNAL & CIA LTDA DISTRIBER & CIA LTDA EN LIQUIDACION
263 EXIAGRICOLA J D LTDA
264 EXIAGRO LIMITADA
265 FAI S AGRO S.A.S.
266 FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA
267 DIEGO GONZALEZ
268 AGRICOLA DE LA ONCE
269 INDUSTRIAS KATORI S.A.S.
270 ALMACEN AGROPECUARIO DE LA SABANA
271 SABIA S.A.S.
272 ANIMAL PLUS
273 CENTRO AGROPECUARIO CAMPEON 1
274 TODO CAMPO SUMAPAZ S.A.S.