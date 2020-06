«No estamos de vacaciones». Duque pide a la Policía Nacional reforzar controles de movilidad en las vías del país

En el programa televisivo ‘Prevención y Acción’, el Presidente Iván Duque Márquez dijo este viernes que impartió instrucciones claras a la Policía Nacional para que durante los próximos puentes festivos sean reforzados los controles en las vías del país, con el fin de evitar la movilidad de vehículos que no hagan parte de las excepciones del Aislamiento Preventivo Obligatorio, decretado por la pandemia del covid-19.



El Jefe de Estado fue específico en señalar que “hay restricciones muy claras frente a la movilidad intermunicipal. No estamos en vacaciones, no estamos en fiesta, no estamos en un momento donde podamos relajarnos”, y afirmó que “le he dado instrucciones muy claras a toda la Policía Nacional de tener los respectivos controles para que no se pueda generar esa movilidad intermunicipal que no esté autorizada expresamente en el decreto de orden público”.

En el mismo contexto, el Mandatario enfatizó que “no estamos en una situación normal, ni tradicional. Estamos enfrentando una pandemia”, razón por la que recalcó que “debemos ser bastante cautos y, además, muy responsables en aplicar las normas del Aislamiento Preventivo Obligatorio”.

Al respecto, a través de un video transmitido en el espacio televisivo, el Director General de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, aseguró que la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra) cuenta este puente festivo con más de 7.000 mujeres y hombres, desplegados en 350 puestos de prevención y control vial en el territorio nacional.

El oficial indicó que a este grupo de la Ditra se sumarán más de “30.000 efectivos que se encuentran desplegados en los diferentes municipios sobre la malla vial nacional, supervisando que las personas que se movilizan en sus vehículos hagan parte de las excepciones del Decreto 749”.

El general Atehortúa advirtió “que en este momento están restringidas las salidas de viajes y los paseos, y las personas que intenten incumplir esta disposición pueden exponerse a ser sancionadas con una multa equivalente a medio salario mínimo”.

“Los controles, que solo buscan el bien común, serán permanentes los próximos puentes festivos, por lo que nuevamente invitamos a todos los colombianos, cuyas actividades no hagan parte de las excepciones, a que permanezcan en sus hogares acompañados de sus seres queridos”, concluyó el Director de la Policía Nacional.