Supersalud extiendió por un año la intervención al Hospital San José de Maicao

Con el fin de dar continuidad a la gestión desarrollada en los últimos años para la recuperación y estabilización de la ESE Hospital San José de Maicao, en La Guajira, el Gobierno Nacional decidió extender por un año más, la intervención forzosa para administrar que viene ejecutando la Superintendencia Nacional de Salud.

La medida adoptada mediante la resolución ejecutiva No.067 del pasado 12 de junio de 2020, considera viable y oportuna extender la intervención por sus avances; teniendo en cuenta, la importancia regional de este hospital como centro de atención para 170.000 habitantes, esto sin incluir, la población de Uribia, Manaure y Albania, que puede llegar a los 350.000 habitantes, y a 50.000 migrantes fijos y flotantes más.

Dentro del análisis que se hace, los indicadores de porcentajes de cumplimiento en la meta de la facturación, su valor y la satisfacción de los usuarios se están cumpliendo de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia.

Cuando se inició la intervención en junio de 2016, la institución presentaba, entre otros hallazgos, una deficiente administración, aumentos en los costos y gastos y un bajo margen operativo, lo que desencadenaba el desequilibrio presupuestal. Solamente en salarios para el personal de planta y los contratistas, las deudas superaban los 11.000 millones de pesos.

Así mismo, no tenía el personal ni la capacidad instalada física ni tecnológica para una atención eficiente. Carecía de triage en urgencias; se ofrecían especialidades para las que no contaba con personal idóneo para prestarlas; los comités asistenciales estaban desactualizados; su facturación no superaba el 25 por ciento, y a la institución le falta una defensa judicial.

Ahora, el hospital ha ido superando sus dificultades y alcanzando indicadores de recuperación, como lo sostiene el agente especial interventor Édgar Giovanni Salamanca, quien explica que, a la fecha, se encuentra al día con sus obligaciones laborales tanto con el personal de planta como el de contrato, y el recaudo por concepto de cartera subió de 20.923 millones de pesos en 2018 a 32.847 millones de pesos en 2019.

“La facturación por venta de servicios hospitalarios de 2018 a 2019 aumentó de 39.370 millones de pesos a 48.291 millones de pesos. Se dotó el servicio de urgencias y se adquirieron nuevos equipos biomédicos, entre ellos, un tomógrafo para imágenes diagnósticas, al igual que muebles hospitalarios para los servicios de baja complejidad”, sostiene Salamanca.

Ajustes al plan de acción

Dentro de la resolución de prórroga se dan algunas órdenes para el nuevo año de intervención, siendo la principal: continuar y culminar el proceso de saneamiento contable y financiero, para lo cual se debe avanzar en la depuración de cartera, saldos de facturación pendiente por radicar, y en los aportes patronales, entre otros.

También, se requieren ajustes al Plan de Acción para continuar en la línea de recuperación y mejoras en los indicadores de administración, de servicios y de atención. En lo particular, se recomienda implementar acciones que permitan corregir aspectos relacionados con el sistema único de habilitación, y en la efectividad y experiencia en la atención.

Finalmente, la intervención permitirá al San José de Maicao seguir prestando sus servicios como referente regional, en especial, en estos momentos de emergencia sanitaria. Por ello, la institución busca contener el impacto del COVID-19 con la adecuación de 40 camas adulto en la Unidad de Cuidados Intensivos, para las que se espera la aprobación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.