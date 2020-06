Venció al coronavirus y ahora debe más de $1 millón de dólares al hospital

La felicidad de Michael Flor, luego de ganarle la partida a la muerte, sólo se vio opacada por la cuenta de los gastos médicos que se extiende, ni más ni menos, que a 181 páginas.

El hombre, originario de Seattle – Washington (EEUU), tiene 70 años, venció al coronavirus y ahora le debe más de $1 millón de dólares al hospital; $1,122,501.04 dólares para ser exactos.

Flor pasó 62 días internado en el Swedish Medical Center in Issaquah, Seattle, y se convirtió en el enfermo de COVID-19 que más tiempo ha pasado en ese hospital, desde el 4 de marzo. De hecho, se le nombró como “el niño milagro”, pues nació en 1950 la misma cadena de nosocomios.

En varios momentos su salud parecía tan débil, que el personal del hospital llegó a poner un teléfono en la oreja del enfermo para que su familia se despidiera de él; pero sorprendentemente, sobrevivió.

Según el Seattle Times, las 181 páginas de la factura hospitalaria detallan su estancia de 42 días en una cámara de aislamiento por $408,912 dólares; el uso de un ventilador mecánico durante 29 días por $82,215 dólares y su estadía en una habitación de cuidados intensivos por $9,736 diarios. Aproximadamente una cuarta parte de la exorbitante factura corresponde al costo de los medicamentos. En total hay casi 3,000 cargos, un promedio de 50 diarios.

Afortunadamente, gracias a su seguro de Medicare no tendrá que pagar una gran parte de la cuenta, posiblemente no deba pagar nada. Sin embargo, Flor no está del todo conforme: “Me siento culpable por sobrevivir. Hay una sensación de ‘¿por qué yo? ¿Por qué me merecía todo esto?’ Mirar el increíble costo de todo definitivamente se suma a la culpa de ser sobreviviente”, le dijo a la publicación.