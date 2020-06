Científicos calculan 36 civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia

Un interesante estudio de la Universidad de Nottingham calculó la posibilidad de que existan unas 36 civilizaciones inteligentes comunicantes activas en nuestra galaxia.

La investigación fue publicada en The Astrophysical Journal y parte de la base que la vida en otros planetas o sistemas solares es la misma tal como la conocemos en la Tierra.

Sin embargo, no afirma categóricamente que existan 36 civilizaciones inteligentes activas hoy en el universo, más bien pone de manifiesto que en el transcurso de menos de 5,000 millones de años, o después de aproximadamente 5,000 millones de años se puede dar este fenómeno, similar a la de la Tierra, donde se formó una civilización comunicante después de 4,500 millones de años.

El profesor de Astrofísica de la Universidad de Nottingham, Christopher Conselice, quien dirigió la investigación, explica: “Debería haber al menos unas pocas docenas de civilizaciones activas en nuestra galaxia bajo el supuesto de que se necesitan 5 mil millones de años para que se forme vida inteligente en otros planetas, como en la Tierra. La idea es mirar la evolución, pero a escala cósmica. Llamamos a este cálculo el Límite Astrobiológico Copernicano”.

Por otro lado, el primer autor del estudio, Tom Westby, señaló: “El método clásico para estimar el número de civilizaciones inteligentes se basa en hacer conjeturas de los valores relacionados con la vida, por lo que las opiniones sobre tales asuntos varían de manera sustancial. Nuestro nuevo estudio simplifica estas suposiciones usando nuevos datos, dándonos una estimación sólida del número de civilizaciones en nuestra galaxia”.

La investigación muestra que el número de civilizaciones depende en gran medida de cuánto tiempo envían activamente señales de su existencia al espacio, como transmisiones de radio desde satélites, televisión, etc. Sin embargo, la distancia promedio a estas civilizaciones estaría a 17,000 años luz de distancia, haciendo que la detección y la comunicación sean muy difíciles con nuestra tecnología actual.

Como conclusión, el profesor Conselice además revela cuánto más podría durar la civilización terrestre.

“Nuestra nueva investigación sugiere que la búsqueda de civilizaciones inteligentes extraterrestres no solo revela la existencia de cómo se forma la vida, sino que también nos da pistas sobre cuánto tiempo durará nuestra propia civilización. Si descubrimos que la vida inteligente es común, esto revelaría que nuestra civilización podría existir por mucho más de unos pocos cientos de años, alternativamente, si encontramos que no hay civilizaciones activas en nuestra galaxia, es una mala señal para nuestra propia vida a largo plazo. existencia. Al buscar vida inteligente extraterrestre, incluso si no encontramos nada, estamos descubriendo nuestro propio futuro y destino”, cerró.