«Si cada colombiano no toma en serio medidas de protección, habrá más contagiados y más muertes”: INS

–La directora del Instituto Nacional de Salud, INS, Martha Lucía Ospina, alertó a los colombianos para que tomen en serio las medidas de autoprotección contra el Covid-19, pues advirtió que si no lo hacen “habrá mas contagidos y más muertes”.

La funcionario señaló que es errado pensar que sin responsabilidad ciudadana es posible frenar propagación y por ello insistió en la necesidad de persistir en las medidas de prevención y bioseguridad para evitar el contagio del coronavirus.

“Sin responsabilidad individual, sin autogobierno, sin una actitud seria frente a los riesgos que como sociedad podemos enfrentar, si seguimos con una transmisión acelerada del virus, será muy difícil mantener la capacidad de identificar y aislar los casos y sus contactos, de manera que crecerán incontroladamente.

La aceleración generalizada de contagios, en todo el país, con el aumento de hospitalizados y fallecidos, es motivo para hacer un llamado urgente a los colombianos. Su directora Martha Lucia Ospina, instó a tomar como seriedad las medidas de control desde el comportamiento personal.

La funcionaria reiteró que la población debe cumplir de manera estricta 4 medidas básicas de protección individual, como son: Evitar los lugares con aglomeraciones y evitar generarlas, usar tapabocas siempre y en todo lugar de manera correcta, lavarse las manos frecuentemente y mantener la distancia de al menos dos metros con otras personas.

Advirtió que la pérdida de conciencia del riesgo por parte de los ciudadanos como creer que el virus no existe,, o que en Colombia ya está en fase de descenso, que ya ha pasado el pico epidémico, que “finalmente no pasó nada”, nos puede estar llevando a una despreocupación generalizada y por ende la falta de rigurosidad en el mantenimiento de las cuatro medidas básicas de protección ampliamente difundidas.

“Hay que reforzar las medida desde la acción individual podemos y debemos identificar la propagación del virus. Si bien medidas estrictas de disminución del contacto social como la cuarentena, lograron bajar la tasa de contagio y ganaron tiempo para aumenta r la capacidad de camas de UCI, capacitar los servicios de salud, aprobar los protocolos de los ensayos clínicos, aumentar la capacidad diaria y cobertura territorial de pruebas, reentrenar muchas entidades territoriales en vigilancia y búsqueda de contactos, que con el cambio de gobernantes habían perdido mucho de su personal entrenado, e implementar salas de análisis de riesgo en los departamentos.

«Sabemos que son medidas insostenibles en el largo plazo, por eso es fundamental que en este momento todos entendamos que hemos hecho una transición de esas medidas colectivas a las individuales», expresó Martha Lucía Ospina.

Explicó que el último reporte del INS es preocupante. El domingo fue el día más alto en número de casos nuevos en UCI, número de fallecidos y el de más alta positividad, es decir encontramos más casos positivos con menor número de pruebas por cada caso”.

El análisis del INS concluye que con la aceleración generalizada de los casos, se puede observar que hay municipios con mayor afectación en la epidemia. Tambien se observa en los conglomerados.

A su turno, el Ministerio de Salud exhortó a los colombianos a evitar algunas conductas que aunque puedan parecer cotidianas, pueden ser de riesgo ante la amenaza del Covid-19.

«Basados en las recomendaciones del lavado permanente de manos con agua y jabón, uso obligatorio y correcto de tapabocas y distanciamiento físico de dos metros, debemos tener en cuenta evitar aglomeraciones, visitas a familiares, amigos o en nuestros hogares, reuniones, saludos de mano o beso o abrazos, compartir objetos y tocar superficies de lugares públicos», indicó Claudia Milena Cuéllar, directora (e) de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social.

En ese mismo sentido, hay que tener en cuenta que hay lugares donde debemos tener más precaución frente a otros, pero sin bajar la guardia en ningún escenario, como tampoco dejar de poner en práctica las medidas de autocuidado y protección con el fin de evitar la propagación del covid-19.

Estas son las conductas a evitar según el lugar de riesgo:

En primer lugar están los sitios de riesgo muy alto, tales como hospitales, transporte público, eventos religiosos, plazas de mercado y gimnasios. «Aunque algunos de estos lugares permanecen cerrados en el marco de la emergencia sanitaria, otros ya tienen apertura, para lo cual se exige el uso de tapabocas en el caso de tener la necesidad de recurrir a ellos, lavarse o desinfectarse las manos antes de entrar y después de salir, recurrir a estos servicios sólo si es estrictamente necesario y evitar a toda costa reuniones familiares o con amigos y eventos masivos», dijo Cuéllar.

Seguidos están los lugares de riesgo alto, entre los que se comprenden bancos, ascensores, cines, supermercados, universidades y colegios. Para el caso de los que ya tienen apertura, se invita a no acercarse a las personas, siempre mantener la distancia física de dos metros y procurar no hablar en las filas más de 15 minutos frente a frente, ni retirarse el tapabocas. También en ascensores no ocupar el límite del mismo y evitar tocar superficies como botones; y para el caso de supermercados preferir servicios a domicilio o qué solo un miembro del núcleo familiar realice el suministro de alimentos en la menor cantidad de veces posible.

Seguido están los lugares de riesgo alto-medio, como oficinas con cubículos con menos de dos metros de distancia, empresas de producción, peluquerías, centros comerciales, restaurantes y consultorios médicos. «Ya algunos de estos sectores tienen protocolos de bioseguridad, como es el caso de las empresas, en donde se invita además de las medidas ya indicadas, a quedarse en casa en caso de presentar síntomas respiratorios», afirmó la directora (e) de Promoción y Prevención.

De nivel medio se encuentran las farmacias y vehículos, que para el caso de los carros particulares, se debe portar tapabocas en caso de ir dos o más personas a bordo y siempre manteniendo la distancia de un metro.

Por último está el nivel bajo, que corresponde a las vías públicas, montar bicicleta o permanecer en casa. «En nuestros hogares es importante desinfectar y limpiar regularmente las superficies, pomos, puertas y muebles, también lavarnos las manos cuando llegamos de la calle, desinfectar las suelas de los zapatos, entre otras medidas», sostuvo.

Finalmente Cuéllar manifestó que si bien «a causa del covid-19 todos tuvimos que modificar significativamente nuestro comportamiento para reducir la propagación del virus, estas prácticas -entre las que también está evitar tocarse los ojos, nariz y boca- deben continuar hasta terminar la mitigación del virus».