Zona Franca de Tocancipá, espacio seguro en tiempos de pandemia

Loterias

Loterías y chances del 15 de junio en Colombia:

DORADO

Noche 2145

CULONA

Noche 3897

ASTRO LUNA

0799 – Signo Capricornio

PIJAO

5381

PAISITA

Día 0233 – Noche 9048

CHONTICO

Día 3099 – Noche 7354

CAFETERITO

Noche 8712

SINUANO

Día 9827 – Noche 4827

CASH THREE:

Día 292 – Noche 311

PLAY FOUR:

Día 0901 – Noche 1160

WIN FOUR:

8627

EVENING:

7099

SAMAN

Día 2721

CARIBEÑA

Día 4449 – Noche 5120

MOTILON

Tarde 8533 – Noche 8197

FANTÁSTICA

Noche 2829

ANTIOQUEÑITA

Día 9217 – Tarde 5786