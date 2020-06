8.610 jóvenes han sido vinculados y contratados en el sector público

Loterias

Loterías y chances del 16 de junio en Colombia:

Cundinamarca 4999 – Serie 142

Tolima 9546 – Serie 061

Cruz Roja 2400 – Serie 206

Huila 9032 – Serie 049

DORADO

Mañana 6957 – Tarde 1741

CULONA

Día 1654 – Noche 3786

ASTRO SOL

9946 – Signo Sagitario

ASTRO LUNA

3368 – Signo Acuario

PIJAO

2935

PAISITA

Día 5697 – Noche 1075

CHONTICO

Día 8155 – Noche 5522

CAFETERITO

Tarde 6147 – Noche 2978

SINUANO

Día 7517 – Noche 3753

CASH THREE:

Día 924 – Noche 042

PLAY FOUR:

Día 3647 – Noche 3478

WIN FOUR:

8930

EVENING:

4340

SAMAN

Día 5070

CARIBEÑA

Día 2398 – Noche 5187

MOTILON

Tarde 4131 – Noche 5950

FANTÁSTICA

Día 6295 – Noche 8771

ANTIOQUEÑITA

Día 5197 – Tarde 7211