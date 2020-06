Alcaldesa Claudia López responde 7 preguntas frecuentes sobre la cuarentena

“Las medidas de cuidado las vamos a tener porque estamos en un momento donde más contagio va a haber, porque cinco millones de personas van a salir a la calle y por esta razón tenemos que acostumbrarnos mientras estemos en pandemia a salir con mucho cuidado y por turnos”, esta es una de las respuestas con las que la alcaldesa Claudia López responde las dudas de los ciudadanos.

Sigue leyendo y encontrarás las respuestas de la alcaldesa a las dudas más frecuentes de los ciudadanos:

¿Por qué se decidió adoptar la alerta naranja en la red hospitalaria de la ciudad?

Porque como, ya lo habíamos anunciado, cuando superáramos el 50 por ciento de ocupación de UCIs debíamos tomar esa medida. La alerta naranja en el sistema de UCIs quiere decir que a partir de este momento la Secretaría de Salud tiene el control directo de todas las UCIs públicas y privadas para asegurar que cualquier persona que necesite el servicio los tenga independientemente de cuál EPS tenga y además podamos redistribuir mejor el uso de estos lugares.

¿Qué está pasando en las localidades de Suba, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa para que haya cuarentena estricta desde el 16 hasta el 29 de junio?

Lo que está sucediendo es que está creciendo la velocidad del contagio mientras que el resto de la ciudad está bajando. Se ha observado que después de mes y medio y muchos esfuerzos controlando Corabastos, haciendo zonas de cuidado especial y cuarentena de 14 días, finalmente logramos que el nivel y la velocidad de contagio empezara a bajar en Kennedy.

Ahora tenemos que hacer lo mismo en Bosa Occidental, porque este lugar está pegado a Kennedy y como son vecinos tienen los mismos efectos. Por eso vamos a tener cuarentena estricta: vamos a tener abierto sólo lo indispensable como lo son droguerías, supermercados y funerarias. De resto toda va a estar cerrado.

Como la mayoría de gente va a estar en casa, les vamos a ayudar con mercados y transferencias. Toda la UPZ de Bosa Occidental va a estar en cuarentena los próximos 14 días. Igualmente, algunas zonas de Jerusalén de Ciudad Bolívar (no la UPZ completa), también una zona de Engativá pueblo, y al lado del aeropuerto El Dorado que hay un brote que tenemos que controlar. Además, habrá zonas de cuidado especial en barrios como Lisboa, Suba Rincón y Tibabuyes.

Son zonas puntuales, pero que se tienen que controlar desde ya para que ese brote de contagio no se expanda y termine afectando a toda la localidad y a toda la ciudad.

Cierre por 14 días en esos puntos específicos de las cinco localidades de 5:00 a.m. a 6: 59 p.m. ¿Quiénes son las únicas personas que pueden salir a hacer algo de pedagogía?

Quienes necesite abastecerse, quienes trabajen en servicios esenciales pueden salir a hacer su trabajo, pero después de las 7:00 p.m. no se permite la circulación por espacios públicos para que la gente se quede en su casa y se cuide mejor.

Les agradezco a los ciudadanos que nos ayudan y nos entiende que es una medida de cuidado especial.

¿La restricción del Pico y Cédula para quién es?

Para todos los ciudadanos. Las personas que tienen cédulas que terminan en número par y la fecha del calendario es par, solo podrán ir a trabajar, pero no podrán ingresar a un banco, supermercado, notaría a nada que implique ir a un establecimiento público o de comercio y así sucesivamente con los números impares y los días impares.

¿Por qué? Porque ya tenemos cinco millones de personas en la calle, si todos vamos a tiempo a trabajar, comprar, mercar o hacer una diligencia vamos a tener aglomeración y riesgo de que perdamos todo lo que hemos hecho para disminuir la propagación del contagio. La idea es que nos vayamos turnando y no corramos el riesgo de subir el contagio.

Recuerden que lo importante es salir a trabajar o hacer una diligencia con el tapabocas, el cual nos tiene que cubrir desde la nariz hasta el mentón. Lo que más ha logrado bajar la velocidad del contagio es que no haya aglomeración, lavado de manos y uso del tapabocas.

El tapabocas es la herramienta de la vida, es la que más nos protege mientras no tengamos vacuna, por eso hay que tenerla y usarla bien.

¿Por qué ha bajado la velocidad de contagio y se ha vuelto más despacioso si hay más gente en la calle?

Porque nos estamos cuidando y eso es lo que no podemos perder. Primero tenemos que salir por turnos. Hay cuatro grandes servicios laborales en Bogotá; todo el sector de servicios está trabajando en casa porque lo puede hacer. Los abogados, contadores, administradores, diseñadores, entre otros servicios pueden trabajar desde casa y así no hacer aglomeración. El comercio, entra a funcionar desde las 12 de medio día hasta las 12 de la noche, y la construcción y manufactura arrancan desde las 10 de la mañana.

Habernos distribuido por horarios ha permitido que no nos aglomeremos en la calle ni en TransMilenio y bajemos la contaminación del contagio.

Lo segundo el uso masivo de tapabocas, el 95 % de Bogotá está usando el tapabocas y lo está usando bien. Si usted ve en la calle a alguien que no lo lleva puesto, lo tiene en el cuello o sin cubrir la nariz, lo cual no sirve de nada, por favor llámele la atención con cariño. Recuérdele que es por su cuidado y por el de los demás.

Por último, lo que ha servido mucho es el testeo masivo en Bogotá y Cundinamarca. Se estás realizando más de 100.000 pruebas en las zonas donde tenemos brote y riesgo, zonas de cuidado especial y los lugares focalizados donde se ha tenido que hacerla.

Esa combinación de medidas nos está permitiendo lo que todos queríamos, trabajar y cuidarnos al tiempo sin que se nos dispare la pandemia. Depende de nuestra contribución y cultura ciudadana que podamos lograrlo.

¿Qué va a pasar con el comercio informal?

Tenemos 10 sitios donde estamos haciendo desde hace dos semanas acuerdos con los vendedores informales, porque no podemos permitir que San Victorino, la Séptima, los Lucero en Ciudad Bolívar, Bosa Occidental, el 20 de Julio en San Cristóbal se nos vuelva otro foco de contagios como Corabastos.

Hemos hecho un acuerdo con los comerciantes formales e informales para entregarles tapabocas y ubicarlos a que estén a más de dos metros de distancia un puesto de otro.

El sitio dónde más se están contagiando es en el mecato, porque los comerciantes llegan a tomar tintico, comerse una arepita o un dulce y se quitan el tapabocas para comer y hacer visita, por eso estamos haciendo pilotos en las zonas comerciales para saber si vamos a guardar distancia y nos vamos a cuidar.

¿Pueden los establecimientos públicos abrir si no les ha llegado el permiso?

No. Hasta que no llegue el permiso no se puede abrir porque corre el riesgo de que llegue la Policía y selle el establecimiento. La Secretaría de Desarrollo Económico va habilitando día por día.