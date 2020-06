Comisión Segunda aprobó tres convenios multilaterales

Aunque se retomó la iniciativa que propone reformar la integración y actividad de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, CARE, su discusión a fondo fue aplazada para después del próximo 20 de julio.

La Comisión Segunda aprobó hoy en sesión virtual tres proyectos. El primero se refiere a un acuerdo comercial multilateral y los dos restantes tienen que ver con dos convenios internacionales.

La primera de las iniciativas avaladas se refiere al protocolo adicional del acuerdo comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus estados miembros por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, suscrito en Bruselas, Reino de Bélgica, el 30 de junio de 1015”.

El segundo proyecto se refiere a la aprobación del convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias y su protocolo, suscritos en Dubái, el 12 de noviembre de 2017.

Por último, dio luz verde al convenio constitutivo del fondo multilateral de inversiones III, y al de administración del fondo multilateral de inversiones III, aprobados mediante la resolución AG -8/17CII/, AG-4/17 Y MIF/ DE-13/17, de la asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, de fecha 2 de abril de 2017.

Retoman tema de CARE

Seguidamente, la Comisión Segunda de Senado llevó a cabo la votación y discusión del proyecto el cual se modifica apartes de la Ley 68 de 1993 y se dictan otras disposiciones. Al respecto, se pronunció el senador Antonio Sanguino Páez, quien anunció la modificación del artículo segundo precisando cómo quedaría conformada la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, (CARE), por lo que dijo el congresista:

“Modifíquese el artículo primero de la Ley 68 de 1993, modificado por la Ley 955 del 2005, el cual quedará así: Artículo primero – composición. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores estará integrada por: los expresidentes de la República elegidos por voto popular; tres senadores pertenecientes a la Comisión Segunda Constitucional Permanente elegidos por la misma comisión y con igual número de suplentes en la comisión; tres representantes a la Cámara pertenecientes a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, elegidos por la misma Comisión y con igual número de suplentes en la comisión; dos excancilleres designados por el Presidente de la República; cuatro expertos de reconocida trayectoria en el estudio y análisis de las relaciones internacionales o política exterior colombiana o seguridad y defensa nacional, designados por el Presidente de la República y dos individuos de reconocida trayectoria en la actividad empresarial o gremial, designados por el Presidente de la República”.

A lo anterior, el vicecanciller, Francisco Echeverry, intervino para dar claridad jurídica sobre la posición del Gobierno frente al tema. En tal sentido, el alto funcionario sostuvo: “El proyecto de ley es inconstitucional porque interfiere claramente en las funciones que tiene la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la Constitución Nacional. Hay que decir, que esto no es un tema de un Presidente. Este es un tema que va más allá y la preocupación que tenemos es que se pierda ese carácter consultivo y se invadan las orbitas del señor Presidente de la República”.

No obstante, agregó: “La señora Canciller destaca la participación de los expertos y académicos, sin embargo nos parece que esto puede ser a manera de invitación y no de carácter obligatorio; yo creo que a un Presidente de la República no se le puede obligar a que designe un grupo de expertos que sin duda tendrían todo el reconocimiento, pero que igualmente, ya eso se está haciendo en la Comisión de Relaciones Exteriores”, concluyó Echeverry.

A su turno, el presidente de la Comisión, senador José Luis Pérez Oyuela, señaló: “Colombia se ha gastado seis millones de dólares en asesores en el sólo diferendo con Nicaragua, por lo que desde ya anuncio que voy a dar el listado de los abogados con los cientos de miles de dólares que se les ha pagado para prestar una asesoría que en mi concepto y a mi juicio uno debe adelantarse con la academia, y, que los colombianos no hubiéremos pagado seis millones de dólares a asesoría, a internacionalistas y abogados que flaco servicio le han prestado a nuestro país” puntualizó.

Al final de su intervención, el legislador ratificó: “Seis millones de dólares, es probable que con buenos internacionalistas y con asesores de la academia, no nos hubiéremos gastado ese recurso tan lamentable en la contratación de abogados, que lo que han logrado es perder con mala estrategia jurídica el diferendo que tenemos con Nicaragua.

Por su parte, el senador Ernesto Macías manifestó su interés por dejar constancia. “No se trata aquí de ser enemigos u oponernos en que la academia entre a la Comisión Asesora, que quede claro. Si se trata solamente de permitir que haya una representación de la academia en la Comisión Asesora, pues tramitemos otro proyecto con ese punto específico”,

Macías concluyó: “Aquí hay un proyecto que hay que mirar su integridad, no solamente ese puntico”.

El congresista John Harold Suárez manifestó al respecto: “La Comisión Asesora tiene su naturaleza desde el orden consultivo, pues no se puede convertir en una especie de orden de control de materia política exterior. El Congreso de la República al modificar esta ley, daría la posibilidad que se abran espacios que invadan tanto la competencia constitucional del Presidente, en materia de política exterior que se va confundir”.

El senador Suárez instó: “Sería muy importante, de mi parte retirar el proyecto y volverlo a presentar en la otra legislatura con las correcciones y con un debate mucho más amplio”.

En consecuencia, la agenda de la sesión virtual de la Comisión Segunda decidió aplazar la discusión frente a dicho proyecto, con el ánimo de llevar a cabo un debate más profundo.