Inversionistas extranjeros ratifican a Colombia como destino de inversión

A pesar de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, las empresas internacionales mantienen su confianza en Colombia. Así lo revela una reciente encuesta realizada por ProColombia y las Agencias de Promoción de Inversión Regionales a 229 empresas extranjeras que cuentan con operaciones en el país, las cuales, de manera casi unánime, siguen considerando a Colombia como un destino de inversión estratégico.



La ‘Encuesta Nacional de Percepción a Inversionistas’, en la que participaron las agencias de promoción ACI Medellín, Invest in Armenia, Invest in Pereira, Invest in Santander, Invest in Cartagena, Invest in Cesar, Invest in Santa Marta, Invest Pacific y ProBarranquilla, con el liderazgo de ProColombia e Invest in Bogota, fue realizada con el objetivo de conocer la percepción de los empresarios frente a la coyuntura, al igual que las estrategias que han adoptado para dar continuidad a sus operaciones en el país.

Esta reveló además que el 66% de los empresarios encuestados es optimista frente a las operaciones de sus empresas en el país, mientras que el 30% lo están respecto al desempeño de la economía en general.

Frente a la afectación que el covid-19 ha tenido sobre las operaciones de estas multinacionales, el 89% de las empresas encuestadas manifestó que sigue operando y un 80 % lo hace con al menos el 50% de su capacidad instalada.

Otra conclusión de la encuesta es que gran parte de los empresarios consultados (79%) considera que las medidas implementadas por el Gobierno Nacional aportan a la mitigación del impacto y a la reactivación de la economía.

“Estos resultados demuestran que Colombia sigue manteniendo su atractivo para los inversionistas. La inversión extranjera de eficiencia es uno de los instrumentos esenciales en la coyuntura actual, no solo porque apalanca exportaciones, sino porque crea oportunidades laborales y ayuda a impulsar la economía. Por eso trabajamos en tres ejes para promover la llegada de más inversionistas: herramientas de facilitación de inversión y clima de negocios; relocalización de empresas que buscan una nueva organización de sus cadenas de suministro y eficiencias al salir de otras latitudes; e incentivos sectoriales y regionales”, aseguró José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo.

Acerca del acompañamiento institucional que han recibido de parte de ProColombia y las Agencias de Promoción de Inversión Regionales, las empresas encuestadas destacaron que la gestión de las entidades es relevante gracias a que les genera información de valor para la toma de decisiones y les ayuda en la interlocución con los gobiernos central y regional.

“Queremos extenderles a los inversionistas extranjeros y empresarios colombianos un mensaje de profundo respeto y apoyo. Pueden tener la absoluta confianza que, con el liderazgo del Presidente Iván Duque y de manera alineada con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estamos trabajando con convicción y compromiso en favor del tejido empresarial del país. Estamos convencidos de que vamos a superar esta prueba todos juntos. Contar con su optimismo, compromiso y apoyo es esencial para lograr seguir adelante con confianza”, afirmó Flavia Santoro, Presidenta de ProColombia.

Los empresarios encuestados lideran empresas provenientes principalmente de Estados Unidos (24%), Francia (9%) España (8%) y México (7%), y hacen parte mayoritariamente de los sectores de manufacturas, servicios TI, alimentos procesados, BPO y servicios compartidos.

Una coyuntura que ha impulsado el cambio

Las respuestas de los empresarios permitieron además identificar que más de la mitad de los consultados han considerado realizar o han realizado ajustes en sus modelos de negocio. Los principales cambios que ha traído la actual coyuntura están relacionados con el desarrollo de nuevas líneas de negocio, el uso de canales electrónicos para la gestión y la disminución de costos operativos.

Además, el 69% de los empresarios encuestados manifiestan que las compañías que lideran han encontrado oportunidades en la coyuntura, especialmente en los sectores de BPO y servicios compartidos, servicios de tecnologías y dispositivos médicos.

Un ejemplo es el de Teleperformance, compañía internacional con más de 330.000 empleados a nivel global y presencia en 80 países, y que en Colombia cuenta con operaciones en Bogotá, Medellín, Tunja y Barranquilla.

“El futuro cercano nos llena de ilusión al ver una clara oportunidad de seguir capitalizando oportunidades en el mercado que nos permitirán continuar demostrando cómo el ADN colombiano está hecho para adaptarse a los grandes retos”, destacó Andrés Bernal, CEO de la compañía.

Cabe resaltar que la encuesta a inversionistas tiene 4 capítulos regionales en los que se presenta la información ampliada de Bogotá (Invest in Bogota), Región Centro (ACI Medellín, Invest in Armenia, Invest in Pereira e Invest en Santander), Región Caribe (Invest in Cartagena, Invest in Cesar, Invest in Santa Marta y ProBarranquilla) y Región Pacífico (Invest Pacific).

(Con información de ProColombia)