Medidas urgentes para conjurar crisis derivada del Covid-19 en Chocó, pide la Procuraduría

–El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, instó al Ministerio de Salud y Protección Social para que en un plazo de 24 horas integre y traslade a Quibdó, Chocó, un equipo de profesionales que establezca el plan de acción para el departamento y disponga de acciones necesarias para conjurar la crisis derivada de la pandemia por el covid-19, ante el crecimiento exponencial de contagios.

En carta enviada al ministro Fernando Ruiz Gómez, el jefe del Ministerio Público alertó sobre la preocupante crisis sanitaria en Chocó, que a 15 de mayo tenía 42 casos positivos de covid-19 y que con un crecimiento del 1.700% hoy reporta 715 casos, que ya derivaron en una ocupación del 100% de las UCI y 21 fallecimientos.

Advirtió que al departamento aún no llegan todos los equipos necesarios para la expansión de la infraestructura y la puesta en funcionamiento de nuevas UCI, no cuenta con suficiente personal médico, insumos y medicamentos, y no han sido pagados en su totalidad los pasivos laborales de los hospitales públicos que superarían los $18.000 millones de pesos.

Explicó además que los 10 ventiladores suministrados por el Gobierno nacional, por diferentes circunstancias, aún no cumplen con el propósito inicial de servir para habilitar nuevas UCI.

El Procurador General enfatizó en la importancia de un trabajo articulado entre entidades nacionales y autoridades locales, para garantizar la seguridad alimentaria de la población, y evitar la movilidad en busca de sustento; fortalecer medidas de cuarentena y distanciamiento social con apoyo de la fuerza pública; priorizar la práctica de pruebas, reporte de resultados y aplicación de medidas sanitarias, y pagar el pasivo laboral.

Urgió por la inmediata creación y puesta en funcionamiento de nuevas camas de primero y segundo nivel de complejidad en hospitales de campaña y de nuevas UCI, y el suministro de equipos, medicamentos, insumos médicos y elementos de protección personal.

Para el jefe del Ministerio Público el incremento en el número de casos positivos se habría favorecido por la conjunción de las particulares condiciones sociales, culturales y económicas; la informalidad laboral que es superior al 84% y la flexibilización de las medidas de cuarentena y distanciamiento físico del Decreto Legislativo 749 del 28 de mayo de 2020.

El Procurador lamentó que el crecimiento de contagios en la región desbordó la capacidad de vigilancia y control epidemiológico e hizo previsible la inmediata saturación de la precaria infraestructura médico asistencial pública y privada existente.

El jefe del órgano de control pidió al Ministerio de Salud un informe de las acciones tomadas para hacer frente a la crisis sanitaria en Chocó.