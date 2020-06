Prisión perpetua para violadores de niños será una realidad en Colombia

El trámite del debate culminó en el Congreso de la República luego de ser aprobado en la plenaria del Senado con un total de 75 votos.

Según lo aprobado la condena de cadena perpetua podrá ser revisada 25 años después de ser emitida, para evaluar la resocialización del criminal.

El senador Miguel Ángel Pinto explicó que: “El país puede tener la seguridad que la prisión perpetua no es para que los condenados puedan salir a los 25 años, si fuera así, tengan la plena seguridad de que si fuera así, no estaría respaldando este proyecto, estaría votando en contra”.

El senador John Milton Rodríguez, había propuesto ampliar la revisión de la condena a los 40 años, considerando que eso obligaría un trámite de conciliación y retrasaría más la puesta en marcha de la reforma.

El senador Rodríguez indicó que: “Agradezco a los coordinadores ponentes, comprendo la situación de trámite, que es lo que está pesando en este momento. Por razones de convicción y conciencia no puedo participar de esta votación, no puedo ceder en eso, porque no puedo poner en tela de juicio mis convicciones”.

El debate se retrasó este jueves durante varias horas, por una recusación presentada por un ciudadano, para que los senadores se declararan impedidos de votarla.