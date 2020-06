Recompensa de 10 millones de dólares ofrece EE.UU por alias Jesús Santric y alias Iván Márquez

–El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura y condena de los cabecillas de las exFarc alias Jesús Santrich y alias Iván Márquez, quienes, como se sabe, desertaron del partido creado tras el Acuerdo de Paz e integraron una disidencia que sigue deliquiendo en Colombia, especialmente en el narcotráfico.



Tras anunciar la millonaria compensación, el Secretario de Estado Mike Pompeo, notificó que se trata de las medidas que está tomando el gobierno estadounidense para llevar ante la justicia a los ex miembros de las Farc involucrados en el tráfico internacional de narcóticos.

«El pueblo colombiano merece un acuerdo de paz duradero con los ex miembros de las Farc que respetan el estado de derecho y se comprometen a la reintegración pacífica en la sociedad», complementó Pompeo.

Today, the U.S. is taking action to bring to justice former FARC members involved in international narcotics trafficking. The Colombian people deserve an enduring peace accord with former FARC members who respect the rule of law and commit to peaceful reintegration into society.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 18, 2020