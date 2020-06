EE.UU. impone sanciones a más empresas y personas por evadir medidas contra el régimen de Nicolás Maduro

–El gobierno de los Estados Unidos continuó estrechando el cerco al régimen de Maduro al imponer sanciones a ocho empresas y tres personas «por estar relacionadas con una red que intenta evadir las sanciones de EE.UU. al sector petrolero de Venezuela”.

«El régimen ilegítimo de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones, que el Tesoro ha expuesto», declaró el subsecretario Justin G. Muzinich, quien añadió que «Estados Unidos continuará persiguiendo implacablemente a los evasores de sanciones, quienes saquean los recursos de Venezuela para beneficio personal a expensas del pueblo venezolano».

La acción de este jueves apunta principalmente a individuos y entidades con sede en México que participan en este esquema en beneficio de PdVSA.

Los destinatarios incluyen a Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza, Verónica Esparza García, Libre Abordo, SA de CV y Schlager Business Group S. de RL de CV (Schlager Business Group ), así como entidades adicionales que poseen o controlan.

El comunicado del Departamento del Tesoro añade que desde al menos 2019, el régimen ilegítimo de Maduro y PdVSA han cooperado con Alex Nain Saab Moran (Saab) designado por Estados Unidos y Leal para evadir las sanciones de Estados Unidos y ayudar en la venta de petróleo crudo de origen venezolano.

Uno de los esquemas recientes de Saab y Leal para vender petróleo crudo de origen venezolano fue disfrazado de un programa de «petróleo por alimentos» que nunca resultó en entregas de alimentos a Venezuela. Saab y Leal, en colaboración con las empresas con sede en México Libre Abordo y Schlager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de PdVSA, aproximadamente el 40% de las exportaciones de petróleo de PdVSA en abril de 2020.

Aunque Libre Abordo y Schlager Business Group afirmó tener contratos con el Gobierno de Venezuela para entregar camiones cisterna de maíz y agua a Venezuela, Libre Abordo y Schlager Business Group no pudieron entregar maíz a Venezuela y enviaron aproximadamente 500 camiones de agua (solo la mitad de lo que se contrató) a precios muy inflados. Esto no coincide con la cantidad de petróleo crudo PdVSA que fue levantado y revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de $ 300 millones.

La explotación de los recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo, en beneficio del régimen ilegítimo del presidente Maduro y sus compinches es inaceptable. Aquellos que facilitan dicha actividad al participar en esquemas ilícitos con personas designadas corren el riesgo de perder el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos, puntualiza el documento.

Las cuatro entidades propiedad o controladas por Leal o Zepeda son:

Cosmo Resources Pte. Ltd. (Cosmo) es una entidad con sede en Singapur incorporada en febrero de 2020. Según los registros corporativos, las principales actividades de Cosmo son la venta al por mayor de petróleo crudo, combustibles minerales y lubricantes. Leal es el único accionista y director de Cosmo. Cosmo está siendo designado para ser propiedad o controlado por Leal.

Alel Technologies LLC (Alel) es una compañía de responsabilidad limitada constituida en el estado de Delaware administrada por Leal. Alel tiene registros en California y Texas, así como una supuesta ubicación comercial en una dirección residencial en Boston, Massachusetts. Alel está siendo designado para ser propiedad o controlado por Leal.

Luzy Technologies LLC (Luzy) es una compañía de responsabilidad limitada constituida en el estado de Delaware, con una supuesta ubicación comercial en una dirección residencial en Boston, Massachusetts. Luzy está siendo designado para ser propiedad o controlado por Leal.

Washington Trading Ltd. es una compañía de responsabilidad limitada con sede en el Reino Unido, incorporada en febrero de 2020. Zepeda es el único accionista y un director de Washington Trading Ltd. Washington Trading Ltd. está siendo designado por Zepeda o está bajo su control.

Todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas y entidades que se encuentran en EE.UU. o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados.

OFAC está excluyendo de la lista a dos compañías, Afranav Maritime Ltd y Seacomber Ltd, así como a dos buques, el Athens Voyager (IMO 9337391) y el Chios I (IMO 9792187).