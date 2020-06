«Trece» de Andrés Cepeda alcanzó la certificación cuádruple platino

Las buenas noticias siguen acompañando a Andrés Cepeda, pues su recientemente lanzado decimotercer álbum de estudio «Trece» ha recibido la certificación en ventas por más de cien millones de reproducciones en plataformas.

Al logro anterior se suman más de 400 millones de views en su canal de YouTube, en donde ha logrado ser tendencia #1 en diversos países con varios de los sencillos publicados antes del lanzamiento oficial del disco: ‘Te Voy A Amar’, con Cali y el Dandee; ‘Magia’, un tema a dúo con Sebastián Yatra; ‘Déjame Ir’, con Morat; ‘Infinito’, con Jesse y Joy y el más reciente lanzamiento, ‘El Equivocado’, que nos regresa al Cepeda solista que adoramos.

«Trece» es el décimo tercer álbum de estudio de Andrés Cepeda, en donde el cantautor y productor bogotano propone a su audiencia un recorrido por diferentes sonidos pop. El disco contiene éxitos que Andrés nos ha ido revelando desde hace cerca de dos años e incluye colaboraciones con importantes artistas y nos presenta nuevos rumbos sonoros en ‘Mil Maneras De Morir (Ft. Monsieur Periné)’, ‘Te Dejo Ir’, ‘Salva Pantallas’, ‘Un Pacto’, ‘Me Cuesta Tanto’, ‘Para Extrañarte’ o ‘El Equivocado’.

“»Trece» es un disco que me llena de emoción, no solo por ser mi publicación número 13, sino porque me permití trabajar con nuevos compositores y productores que me llevaron a abordar sonidos diferentes. Quise dividir mi disco en dos partes. La primera incluyendo las colaboraciones que hice con amigos y colegas, y una segunda parte, en solitario, que refleja ese aprendizaje e intercambio que realicé en esa primera experiencia”, señaló Andrés Cepeda.