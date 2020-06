Por aglomeraciones y riesgos de salud proponen suspender los próximos días sin IVA

Tras 87 días de cuarentena, miles de ciudadanos acudieron el viernes a los centros comerciales, almacenes de cadena, y tiendas de grandes superficies para adquirir los productos exentos de IVA, lo que generó desordenes y graves faltas a los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de Covid-19.

El pasado viernes marcó la primera de tres jornadas de ‘Día sin IVA’ que se realizarán en Colombia durante este año, y que encendió las alarmas de las autoridades de salud a nivel nacional.

La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió «Quisiera pedirle con el mayor respeto al Gobierno Nacional que reconsidere volver a hacer un viernes de covid».

López, pidió que las dos jornadas que restan del día sin IVA no se realicen, o que se hagan ventas solo por internet.

La mandataria agregó que «No hay lugar a dudas que formar aglomeraciones con una decisión como la del día sin IVA, que no tiene mucho sentido económico, distorsiona los precios, no tiene sentido social, manda un mensaje equivocado de cuidado, y mucho menos tiene sentido epidemiológico».

«Si el Gobierno Nacional quiere ayudar al sector comercial, basta con decir que el próximo día sin IVA será exclusivamente para ventas por internet, mejoramos el comercio electrónico, avancemos en esa dirección y no causemos un tema de salud pública, es cuestión de tener lógica, prioridad. Más vale la vida que la plata», puntualizó.

Equivocarse es de humanos, aceptar y corregir es de sabios. Le ruego al gobierno nacional no provocar otro viernes de Covid que malogre el cuidado. Basta con determinar que el próximo #DiaSinIVA sea exclusivamente para compras por internet. Primero la vida que la plata ?? pic.twitter.com/N2NomIVw4V — Claudia López ? (@ClaudiaLopez) June 20, 2020

Por su parte, el congresista del Polo Democrático, Alexander López, también extendió su llamado al Gobierno Nacional a cancelar los próximos días sin IVA.

La propuesta la realizó ante la plenaria del Senado con el fin de que los días sin IVA del 3 y 19 de julio sean suspendidos.

«Solicitamos al presidente que de manera inmediata suspenda los tres días sin IVA en el país. La irresponsabilidad con la que se ha manejado esto por parte de los alcaldes y del propio gobierno del presidente Iván Duque, está poniendo en riesgo a miles de colombianos. Lo que hemos visto es supremamente grave», mencionó el congresista.

El presidente Iván Duque anunció a finales del año pasado tres días libres del IVA para 2020 -que corresponde a una tarifa de 19% en la mayoría del comercio-, antes de que la economía fuera golpeada por los choques simultáneos de una caída de los precios del petróleo y la pandemia de COVID-19.

Duque elogió la iniciativa como una forma para impulsar el alicaído consumo en medio del aumento del desempleo y la contracción económica, que alcanzó un récord de 20,06% en abril, incluso cuando algunas ciudades aplicaron restricciones que solo permitían la salida de algunas personas.

Colombia registra más de 60.200 casos confirmados de coronavirus y más de 1.900 muertes, pero la gente salió de manera masiva a visitar las tiendas a pesar del temor al contagio.

“Entre mis hermanos le regalamos un televisor a mi ‘papi’ del día del padre”, dijo Nancy Osorio, de 43 años, quien esperó fuera del hipermercado Alkosto durante más de dos horas.

#ATENCION Esta es la situación a esta hora en uno de los almacenes Alkosto en Bogotá. Ciudadanos ya empiezan a llegar a las tiendas en el primer #DíaSinIVA del año. Compártanos fotos de cómo le ha ido en la jornada con el numeral #ReporteDíaSinIVA. ¿Muchas filas?? Lo leemos? pic.twitter.com/dynf2XP558 — Portibogota (@Porti_bogota) June 19, 2020

Según datos iniciales, las ventas aumentaban durante el día al menos cinco veces en comparación con un día normal durante la cuarentena y subían un 30% contra los niveles observados antes de que comenzara el cierre, dijo el gobierno en un comunicado.

Pablo Ballén, de 22 años, compró un televisor de 70 pulgadas: “Vine personalmente porque las páginas online están todas caídas”, dijo. “Hay un descuento considerable”.

Aunque los cientos de personas que esperaban en la tienda usaban mascarillas, muchos no pudieron conservar el distanciamiento social. Otro almacén Alkosto en Bogotá fue cerrado por funcionarios por no llevar a cabo el control de multitudes.

“Una de las condiciones para que esto salga como se espera es que las personas también implementen sus medias de autoprotección y autocuidado”, dijo Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio.

“Mira, tu vida no vale 500.000 pesos”, dijo el comprador Franklin López, de 45 años. “Pero no hay suficiente dinero para no aprovechar hoy”.

Así están a esta hora los almacenes de Cadena en Bogotá. Miles de personas cargando al hombro televisores y todo tipo de electrodomésticos. Reporta ?@fabianTBG? de ?@rcnradio? #DiaSinIVA pic.twitter.com/UdNbJdI49v — Yanelda Jaimes (@Yanelda) June 19, 2020

Balance del primer ‘Día sin IVA’

En algunas grandes superficies, sobre todo relacionadas con locales de electrodomésticos, se presentaron 85 aglomeraciones que debieron ser intervenidas por parte de la Policía Nacional; sobresalieron las concernientes a Pereira, Cali, Santander y Bogotá.

Operaron 73.000 establecimientos de comercio, “eso significa que en el 99,8% de estos se cumplieron estrictamente estos protocolos”, destacó el Ministro, José Manuel Restrepo. Adicionalmente, tres establecimientos debieron cerrarse temporalmente en Medellín, Cali y Bogotá. Y fueron aplicados más de 1.000 comparendos.

Frente a los problemas registrados en las ventas por medio de plataformas web, el director de la DIAN, José Andrés Romero sostuvo que ya están trabajando de la mano con comerciantes para mejorar las capacidades.

“Tenemos que ser conscientes de que estamos en medio de una pandemia en donde debemos cuidar la vida de los colombianos, y esa ha sido nuestra prioridad, pero de la mano de ello también cuidar el empleo de los ciudadanos. Sabemos que en este escenario se necesita una gran dosis de disciplina ciudadana”, expresó el ministro de Comercio.

El crecimiento del comercio por cada una de las regiones fue así: Bogotá creció un 65%, Antioquia un 146%, Nariño un 2.654%, Cundinamarca un 49%, Valle del Cauca, un 64%, y en Neiva 50%.

Finalmente, la estrategia permitió proteger cerca de 1.2 millones de trabajos del sector comercial, indicó el ministro de Comercio.

Quejas

Por no aplicar el descuento del IVA, cambio de precios entre otros factores, ante la Superintendencia de Industria y Comercio fueron radicados 232 reclamos según información entregada hasta el cierre de esta edición.

Ayer, más de 120 personas de las Delegaturas para la Protección del Consumidor y Metrología Legal de la Superindustria y la Fiscalía General de la Nacional estuvieron en la jornada de visitas de inspección, verificando que los instrumentos de medición (balanzas) estén ajustados y garanticen transacciones comerciales justas.

Con motivo del Día Sin IVA, la entidad requirió información sobre histórico de precios de las últimas semanas a 16 establecimientos de comercio y realizó visitas administrativas a páginas web para monitorear información, precios y condiciones de productos.

Día sin IVA en cifras

Operaron 73.000 establecimientos de comercio.

Las ventas mostraban un crecimiento del 158% y superaban los $5 billones.

Se vendió seis veces más frente a un día normal de pandemia; y entre el 30% y 70% más frente al año anterior.

El comercio creció en un 158% y las ventas sumaron más de $5 billones, con reporte hasta las cinco de la tarde de ayer.

Las ventas a través de plataformas electrónicas crecieron un 800%; ocho veces más frente a la misma fecha del año anterior.

El comercio electrónico multiplicó por 18 veces el tráfico que tradicionalmente tenía.

Lo más vendido

En bienes de entretenimiento las ventas crecieron 673%.

En electrodomésticos y bienes relaciones 640%.

En equipos y aparatos de sonido y vídeo 366%.

En artículos deportivos 296%.

En productos textiles y de calzado 242%.

En prendas de vestir y accesorios 165%.

En elementos escolares 154%