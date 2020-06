¿CADENA PERPETUA O GARANTÍA PERPETUA DE DERECHOS?

Por: Carlos Fradique-Méndez

Ante todo mis sinceros votos por su bienestar en familia. Salud para todos y buen futuro para quienes han tenido limitaciones económicas por motivos de la pandemia causada por el coronavirus. Para todo hay una solución. La dificultad de la solución depende de la gravedad de los daños recibidos, pero como colombianos tenemos la fuerza suficiente para vencer las adversidades de la vida. Fuerza a su corazón y toda la buena voluntad para salir adelante.

Uno de los temas de familia que despierta interés nacional es el de la reforma a la Constitución para autorizar la cadena perpetua como sanción máxima para quienes cometan delitos sexuales contra los menores de 14 años o les causen la muerte.

El 18 de junio fue aprobado el acto legislativo y ahora va a sanción presidencial y es de esperar que haya demandas porque algunos consideran que es inconstitucional y además porque no es un verdadero medio para proteger a niños y niñas.

Luego vendrá la ley que regule cómo se aplicará la prisión perpetua y deberá establecerse un mínimo de pena y el máximo que es por toda la vida de quien sea declarado responsable.

EN COLOMBIA NO HAY PENAS IMPRESCRIPTIBLES

En Colombia no hay penas que sean imprescriptibles o en el lenguaje doctrinal penas irredimibles. Ver art. 28 de la Constitución. Y según el Art. 34 no hay prisión perpetua, que es mal llamada cadena perpetua. Mal llamada porque en Colombia ningún interno como llaman a quien está privado de la libertad puede estar encadenado. No puede tener grilletes permanentes. Las esposas las usan por seguridad para traslado del centro penitenciario. No sucedió así con la señora AIDA MERLANO.

Es sabido que las leyes per se, por si mismas, no solucionan ningún conflicto social, así como la fórmula de un medicamento no sana la enfermedad. Es necesario adquirir la medicina y aplicarla correctamente. En el caso de las leyes es necesario curar las causas sociales que generan el conflicto social. Lo digo de manera clara el gran Jorge Eliécer Gaitán el 21 de julio de 1946. Recordemos sus palabras:

“Se habló simplemente, en forma simplemente legalista, de la igualdad de los hombres ante la ley, como si la ley fuera una formula taumatúrgica que pudiera pasar por encima de los valores económicos, de las causas étnicas, de los hechos funcionales, de las causas de la alimentación y de la cultura que hacen la desigualdad de los hombres aun cuando las leyes formulaban la igualdad que resultaba un solo mito metafísico.”

Mutatis mutandis, es lo que se pretende con la cadena perpetua. Populismo, porque los valores económicos y lo demás seguirá igual o peor en contra de la garantía de los derechos de niñas y niños.

Volvamos a la sanación de enfermedades, experiencia que hemos tenido la mayoría de los colombianos. Lo primero es prevenir como lo hacemos con el coronavirus. Si vamos a los médicos nos ordenan exámenes y nos prescriben la enfermedad y el tratamiento. Ordenan la medicina y recomiendan dieta especial, suspender actividades, hábitos que dañan, ejercicio y muchos otros cuidados.

En el derecho, en la vida ilegal debe pasar algo semejante. Hay que identificar las causas de la violación de niños y niñas, del maltrato y del asesinato. Generalmente el asesinato es precedido de violencia.

LO QUE DEBEMOS HACER PARA MINIMIZAR EL DELITO

Entonces lo primero es educar con calidad, instruir, dar herramientas para que esas causas se minimicen. Prevenir muchas veces a los progenitores para que cuiden a sus hijos, instruir a los niños y niñas para que no se expongan. Minimizar realmente, no por solo decreto, las condiciones de pobreza. Dar educación de calidad. Establecer protocolos reales y eficaces para que las autoridades actúen inmediatamente ante el peligro. Que las autoridades que deben proteger a la familia cesen de actuar como victimarios. Formar funcionarios capaces para evitar el vencimiento de términos y la impunidad. Ruego a los lectores que me ayuden para completar o corregir esta lista.

Entonces lo que necesitamos NO SON CADENAS PERPETUAS, sino garantías perpetuas de derechos de niños y niñas y de todas las demás personas que vivimos en Colombia. Mientras subsista la pobreza, la inequidad, la falta de educación de calidad, la falta de vivienda digna, la cultura machista, en por lo menos el 50% de las familias que viven en Colombia, los delitos contra la familia seguirán en crecimiento tal como lo demuestra el crecimiento de la violencia intrafamiliar, el asesinato de mujeres que aumenta en mayor proporción que el incremento de las penas populistas que se han dictado para minimizar estos delitos.

ROMPAMOS LAS CADENAS DE LA INJUSTICIA, DE LA INEQUIDAD, DE LA CORRUPCIÓN, DE QUIENES SE ASIGNAN PRIVILEGIOS INDEBIDOS.

EVITE PLEITOS Y SI LOS HAY PREPÁRESE

Los juzgados se van a atiborrar de pleitos. No demande. PRIMERO INTENTE SOLUCIONES MEDIANTE TRANSACCIÓN O CONCILIACIÓN. No pierda la opción de consultar.

Bogotá, del 22 al 28 de junio de 2020

