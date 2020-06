“Aprovechamiento digno” de servicios públicos domiciliarios será ley de la República

La Plenaria del Senado de la República aprobó en último debate el Proyecto de Ley No. 329/19 C – 132/19S, de autoría del Representante Héctor Vergara Sierra, “por medio del cual se establecen criterios de priorización en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios en los planes y programas de inversión social de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables”.

Con la aprobación del proyecto, los titulares de concesiones mineras y contratistas de hidrocarburos deberán prioritariamente incluir dentro de sus planes de inversión social en beneficio de las comunidades proyectos de mejoramiento, ampliación, optimización, repotenciación y hasta construcción de nuevas redes de servicios públicos domiciliarios, con el objeto de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estos territorios.

Para el Representante por el departamento de Sucre resulta paradójico que los territorios en los cuales se explotan recursos naturales, adolezcan de la prestación de servicios públicos, con mayor deficiencia en las zonas rurales.

Recuerda Vergara que desde su campaña prometió a los sucreños liderar iniciativas que permitan llevar a los hogares más pobres redes de servicios públicos domiciliarios. “No se puede concebir que en pleno siglo XXI, territorios en donde se asientan grandes empresas petroleras, gasíferas y mineras se cocine con combustibles fósiles”.

Luego de la aprobación de la conciliación en las plenarias de Senado y Cámara, a la iniciativa solo le restaría la sanción presidencial para beneficiar a 31 departamentos del territorio nacional y a más de 300 municipios, dentro de los que se encuentran 15 municipios del departamento de Sucre.