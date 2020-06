Citan desde el Senado a Ministros para que no dilaten más las soluciones al Pacífico

El Pacífico se está convirtiendo en el foco de la pandemia, la región se encuentra devastada, los municipios de Túmaco, la Tola y Magüi del departamento de Nariño suman 1.409 casos de personas infectadas con el Covid-19.

A la fecha han fallecido 89 por este virus, en el Chocó la suma de infectados ya llega a 1.010 y 31 muertos, en Buenaventura las personas infectadas son 1.239 casos y 69 han fallecido por el contagio.

Ante esta situación tan grave, congresistas citan a reunión a los ministros de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, Salud y Protección Social, Fernando Gómez, del Interior, Alicia Arango y de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, así como el Gerente Nacional de la Estrategia contra el Coronavirus Dr. Guillermo Plata, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucia Ospina y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González.

Estos deberán entregar un plan diferenciado conforme a las necesidades del Pacífico colombiano, que deberá detallar los recursos asignados y las acciones inmediatas que se van a poner en marcha con el propósito de enfrentar la crisis sanitaria, social y económica que hoy pone en riesgo la vida de más de un millón 300 mil habitantes que viven en el Pacífico.

El segundo Vicepresidente del Senado Alexander López Maya exigió al Gobierno Nacional que no se dilate más la implementación del plan integral y diferenciado para atender a los 44 municipios que están sobre el litoral pacífico.

“Desde el pasado 20 de marzo hemos solicitado que se den soluciones concretas para los habitantes de está región y solo se han entregado de forma parcial pero no de fondo, también hemos pedido un trato diferencial para esta región pero no ha sido posible. No pueden seguir dando un trato igual a quienes históricamente han vivido en condiciones desiguales, así como en otras regiones del país con menos problemas sociales se les ha instalado hospitales militares con camas UCI, el mismo trato diligente pedimos para el Pacífico”.

El senador López, preciso que se trata del cumplimiento del compromiso realizado por el señor Presidente de la Republica en su dialogo del 20 de junio de 2020 con la asociación de Alcaldes de los municipios con población afro descendiente, en el que reconoció la responsabilidad del Estado en la crisis actual de las poblaciones en el Pacífico y reafirmó que “está es una oportunidad para dejar saldadas deudas financieras con la red hospitalaria, mejorar la capacidad con recurso humano y garantizar un mejor horizonte de estos municipios, siendo priorizados en las zonas futuro de inversión integral del gobierno nacional”.

La plenaria del Senado aprobó el pasado sábado 20 de junio, que la comisión del Senado integrada por los senadores Alexander López Maya, Temístocles Ortega Narváez, Roosvelt Rodríguez Rengifo y Guillermo García Realpe; quienes vienen desarrollando el seguimiento a las acciones del Gobierno Nacional desde la Comisión Primera del Senado desde el pasado 14 de mayo del 2020, pueda seguir laborando normalmente durante el receso del Congreso y pueda citar a los Ministros que requiera para lograr soluciones a los problemas que tienen los 44 municipios del Choco, Valle, Cauca y Nariño que están sobre el litoral.

Hacemos el llamado a los medios de comunicación, a la población en general y de manera muy especial a las poblaciones sobre el litoral pacífico colombiano para que acompañen el desarrollo de esta sesión que contara mañana miércoles 24 de junio desde las 8 a.m. con transmisión en vivo por el Canal Congreso y las plataformas oficiales del Congreso de la República.