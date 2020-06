En Alemania vuelven a decretar confinamiento de más de 360 mil personas por rebrote de Covid-19

Loterias

Loterías y chances del 22 de junio en Colombia:

DORADO

Noche 1137

CULONA

Noche 0547

ASTRO LUNA

1172 – Signo Capricornio

PIJAO

7909

PAISITA

Día 5129 – Noche 2330

CHONTICO

Día 9994 – Noche 4020

CAFETERITO

Noche 9342

SINUANO

Día 5010 – Noche 4414

CASH THREE:

Día 569 – Noche 391

PLAY FOUR:

Día 1131 – Noche 0856

WIN FOUR:

6115

EVENING:

1297

SAMAN

Día 1870

CARIBEÑA

Día 6103 – Noche 3633

MOTILON

Tarde 2428 – Noche 7975

FANTÁSTICA

Noche 2412

ANTIOQUEÑITA

Día 5024 – Tarde 3952