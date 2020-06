Las víctimas de la pandemia son las personas; pero también las empresas y los empleos: Duque

En el marco del conversatorio ‘El papel de las mipymes en la reactivación y recuperación económica de Colombia’, el Presidente Iván Duque Márquez advirtió que las víctimas de la pandemia del coronavirus (covid-19) son las personas, pero también las empresas y los empleos.

“Las víctimas de la pandemia no son solamente son los que se contagian o los que mueren o los que van a una UCI (unidad de cuidados intensivos); las víctimas de la pandemia también son los empleos; las víctimas de la pandemia también son empresas”, subrayó el Mandatario al intervenir en el conversatorio que se realizó, previo a la celebración del Día Internacional de las Pymes, este 27 de junio.

En ese contexto, el Jefe de Estado aseguró que “en nuestra ética social hay que salir de ese falso y absurdo dilema que muchos demagogos y populistas han tratado de promover en el mundo, y es que hay, por un lado, el objetivo de proteger la vida y la salud”, y que lo antagónico “es proteger el desarrollo económico”.

“Si no hay buena salud no hay buena economía, y si no hay buena economía no tendremos un mejor sistema de salud. Por lo tanto, ese dilema no existe”, dijo el Mandatario, y aseguró que tenemos que proteger la vida de las personas, pero también la vida de las empresas y de los empleos.

Por eso, afirmó que el objetivo del Gobierno Nacional ha sido el de “proteger la salud y la vida, y al mismo tiempo proteger la salud y la vida de las empresas y de las mipymes”.

“Yo creo que este tiene que ser el momento donde entendamos que la reactivación de nuestro país y la repotenciación de la economía no es de izquierda ni es de derecha; defender el empleo no es de izquierda ni de derecha. Proteger a las mipymes no es de ni de izquierda ni es de derecha. Eso se llama sentido común, y se llama patriotismo”, afirmó el Jefe de Estado.

Así mismo, aseveró que las microempresas son el motor de la recuperación económica del país.“Los objetivos de desarrollo sostenible son objetivos de sentido común que hay que alcanzar en el 2030 y no los alcanzamos si las mipymes no están allí, siendo motor de desarrollo. Por eso, aquí hay que salir de esos debates anacrónicos e ideologizados, politiqueros, pueriles, anodinos que le han hecho daño a América Latina y a nuestros países”, puntualizó.

Un Gobierno Promipyme

Durante su intervención, el Presidente Duque reafirmó que su Gobierno promueve y apoya la pequeña, micro y mediana empresa.

“Considero importante reafirmar que este es un Gobierno orgullosamente promipymes, orgullosamente prodesarrollo empresarial, porque es justamente a partir del desarrollo empresarial como nuestras sociedades generan más y mejores empleos y se tornan realmente más equitativas”, aseveró.

A renglón seguido, el Mandatario recordó los beneficios que el Gobierno otorgó al sector empresarial del país, a través de la Ley de Crecimiento Económico, medidas con las que se seguirá impulsando el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia y la Inversión Extranjera Directa (IED).

Así mismo, recalcó que el Gobierno Nacional ha venido trabajando en la eliminación de trámites innecesarios y en el apoyo a empresas con programas como ‘Compra lo Nuestro’ y ‘Fábricas de Productividad’.

En ese mismo sentido, se ha promovido el comercio electrónico con plataformas digitales como ‘Colombia a un Clic’ y ‘Compra lo Nuestro’, diseñadas para acercar a los empresarios colombianos a nuevos canales para consolidar negocios.

Explicó que el despegue de la plataforma digital ‘Compra lo Nuestro’ (www.compralonuestro.co) facilita la relación entre las mipymes colombianas y las grandes empresas para así dinamizar el mercado interno.

Indicó que el Gobierno Nacional busca respaldar a las empresas colombianas para que encuentren nuevos negocios a nivel local, regional y global.

“Desarrollar mayor capacidad exportadora y en entrar en cadenas globales de valor. Esos temas están allí y por supuesto se ven reflejados en lo que han sido los resultados de nuestro Gobierno, por lo menos hasta diciembre del año pasado, donde logramos, con esa desregulación tributaria, poner nuestra economía a crecer por encima del 3%”, dijo.