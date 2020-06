Aplicación facilitará trámites de salud a personas mayores o con discapacidad

SuperApp es una aplicación desarrollada por Gustavo Gómez, Ingeniero de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia con discapacidad auditiva, quien por experiencia propia y al darse cuenta de lo difícil que ha sido para él, para las personas con otro tipo de discapacidad y adultos mayores, decidió realizar desde la oficina de tecnologías de la información de la Superintendencia de Salud, esta aplicación que facilita los trámites del sistema de salud ante esta entidad.

Según cifras del DANE, aproximadamente el 7.1% de los colombianos cuentan con algún tipo de discapacidad, de este porcentaje, el 36,9 % tiene dificultad para mover el cuerpo; el 18,7 % no puede ver de cerca, de lejos o a su alrededor; el 11,3 % tiene problemas para oír la voz o los sonidos y a un 10,9 % no le es fácil entender, aprender o tomar decisiones por sí mismo. Así mismo, la población de adultos mayores es del 9.1% de los colombianos.

“Lo que buscamos con SupersApp, es disminuir el tiempo que se toman los trámites normalmente para la población mencionada, a un lapso menor de 48 horas. Lastimosamente he conocido muchos casos, pero en especial, hay uno de tantos que pareció muy triste y es el de una persona con discapacidad múltiple a la que su madre le sacó una cita médica pero no pudo llegar por el transporte público y porque no contaba con dinero para pagar un taxi, ellos perdieron la cita, la pidieron nuevamente y esta, se la dieron para seis meses después. Si ellos hubieran tenido una herramienta como SupersApp para tener comunicación rápida y eficiente con la Supersalud, la historia habría sido distinta tanto para esta persona, como para muchas otras en estas condiciones.” Expresa el Ingeniero desarrollador del aplicativo.

Gracias a esta iniciativa innovadora, al Ingeniero de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia y actual trabajador de la SuperSalud, se le hará un reconocimiento nacional el próximo 30 de junio, el cual, será liderado por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y en donde serán exaltados su compromiso, innovación, sentido de responsabilidad social, creatividad y esfuerzo, en el marco del día nacional del servidor público.

SupersApp estará disponible inicialmente en la página web de la Superintendencia de Salud y para poder realizar el aplicativo, solo será necesario realizar un registro, ingresar datos como un correo electrónico, una contraseña, indicar el tipo de discapacidad, ya que será una app que se ajustará a la discapacidad de la persona para que el servicio sea aún más efectivo, entre otros datos que deberán ser diligenciados.

Finalmente, Gustavo Gómez invita a todas las entidades y personas, especialmente a las que no cuentan con alguna discapacidad, a tomar y generar conciencia sobre los derechos de la población con discapacidad, a reinventarse para que procesos, accesos y prestación de servicios, también estén pensados en la población vulnerable como lo son los adultos mayores y personas con discapacidad.