Loterias

Loterías y chances del 24 de junio en Colombia:

Baloto 05 – 29 – 33 – 34 – 39- 09

Revancha 03 – 12 – 29 – 33 – 37 – 05

Meta 2495 – Serie 018

Manizales 1967 – Serie 195

Valle 8962 – Serie 115

DORADO

Mañana 4478 – Tarde 6708

CULONA

Día 4978 – Noche 4337

ASTRO SOL

2158 – Signo Sagitario

ASTRO LUNA

7994 – Signo Libra

PIJAO

8410

PAISITA

Día 2998 – Noche 6359

CHONTICO

Día 7919 – Noche 9626

CAFETERITO

Tarde 9190 – Noche 0058

SINUANO

Día 0461 – Noche 4038

CASH THREE:

Día 433 – Noche 792

PLAY FOUR:

Día 5487 – Noche 0612

WIN FOUR:

7132

EVENING:

7884

SAMAN

Día 6548

CARIBEÑA

Día 1722 – Noche 8373

MOTILON

Tarde 5034 – Noche 3909

FANTÁSTICA

Día 5166 – Noche 7768

ANTIOQUEÑITA

Día 6154 – Tarde 4075