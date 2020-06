Café, el mejor compañero para todo el día – Día Nacional del Café

El consumo de esta bebida aumentó durante el confinamiento, según datos de una encuesta de la Federación Nacional de Cafeteros.

Los perfiles de consumo de los hogares colombianos se inclinan hacia un consumo especializado y con mayor diversificación, afirma Fedecafé. La marca Oster® en la actualidad ofrece productos tanto para los consumidores casuales de café como para aquellos que quieren ser expertos desde la comodidad de su hogar.

El café se ha convertido en la bebida más tradicional de los colombianos, nuestro país es conocido mundialmente por ser uno de los mayores productores y exportadores de este grano; un producto que ha conquistado miles de paladares gracias a su calidad, suavidad, sabor inigualable y variedad. Por estas y muchas más razones, Colombia celebra cada 27 de junio el Día Nacional del Café, fecha elegida por la creación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en el año 1.927.

Gracias a sus cualidades, el café se ha convertido en la segunda bebida más consumida en el mundo, después del agua. Diversos estudios internacionales han respaldado los beneficios y ventajas que se le atribuyen al café, producto que con el paso del tiempo cada vez tiene más adeptos. Si bien Colombia no es uno de los países más consumidores de esta bebida, cerca de nueve millones de colombianos lo consume a cualquier hora del día y en cualquier momento, según cifra presentada por la última encuesta de Fedecafé.

“Colombia es un país cafetero por excelencia, por eso me parece importante que se celebre el Día Nacional del Café y también se le de un gran reconocimiento a los cultivadores y recolectores, gracias a su trabajo incansable para producir un café de gran calidad, somos reconocidos en todo el mundo”, comentó Mariana Pajón, imagen y jurado de una campaña social y deportiva de Oster®? Por su parte, Caterine Ibargüen, quien junto a Mariana es imagen y jurado de la misma campaña de Oster® , se refirió así al café: “Como buena colombiana me siento orgullosa que el café sea nuestra carta de presentación ante el mundo.

No solo nuestros deportistas son los embajadores del país en el exterior, me siento orgullosa cuando estoy en otros países y la gente se me acerca para hablarme bien de nuestra bebida nacional”.

Es así, que, durante el confinamiento, el consumo de café aumentó en todo el mundo, según expertos del sector a nivel internacional, se presentó un «significativo aumento» del consumo doméstico del grano, debido a que todas las personas permanecen ahora en casa. La anterior afirmación también la respalda la Federación Nacional de Cafeteros, en una encuesta reciente que adelantó de forma aleatoria a través de las redes sociales, whatsapp y medios de la Federación.

Las respuestas de 5.605 mujeres y hombres de 16 años en adelante, concluyeron que el 92,67% está tomando café a cualquier hora del día.

Ante ese desafío de quedarse durante varias semanas en el hogar, la preparación de alimentos se convirtió en una de las actividades que más han ayudado a las personas a mantenerse ocupadas. Considerada por muchos como una terapia y más en esta situación, cocinar, compartir buenos momentos con la familia y aprender algunas recetas prácticas y sencillas con los productos ideales para prepararlos, hacen más llevadero el no poder salir a la calle.

Y un buen café es una de esas recetas prácticas y sencillas para preparar en casa. Ahora los colombianos buscan un consumo mas especializado y con mayor diversificación, es así como el mercado ofrece cada vez más, nuevos y mejores productos para la elaboración de café, como es el caso de la marca Oster® que cuenta con un amplio y variado portafolio de máquinas para satisfacer las necesidades y requerimientos de las personas.

“Todos los productos Oster® que ofrece la marca en la categoría de cafeteras brindan soluciones efectivas y de acuerdo a las diferentes necesidades que tengan los consumidores, además son productos amigables y versátiles que permiten la preparación del café no solo para personas principiantes sino también para esos expertos que disfrutan la excelencia; sin duda, son la mejor inversión.”, afirmó Silvana González, Co fundadadora y CEO de Café la Divisa, además de ser la primera mujer colombiana que recibe el Coffee Diploma System (Sistema de Diplomado en Café) que otorga la Specialty Coffee Association SCA Para familias grandes, una fiesta o para tener en la oficina o compartir un buen café la marca ofrece la Cafetera negra de 12 tazas; pero si usted es un poco más exigente podrá encontrar la Cafetera de Vapor para Espresso y Cappuccino, que intensifica los sabores del café gracias al sistema de hidropresión de las cafeteras, además de mantener la temperatura perfecta utilizando el medidor que indica cuando la caldera llegó al nivel ideal.

Para aquellos amantes del latte y el espresso, está la Cafetera Automática PrimaLatte con la que se puede tener una experiencia de un café espresso de alta calidad a un precio razonable; y por último, la marca ofrece para aquellos que quieren tener una experiencia barista, se trata de la Cafetera para espresso Oster® Perfect Brew 15 bares molino integrado, una máquina que reúne que todo lo que se necesita para preparar fácilmente un café de excelente sabor en la comodidad del hogar.