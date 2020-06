Maduro anuncia elecciones parlamentarias este año y un referendo en 2022 para revocar su mandato

–Nicolás Maduro aseguró que este año se celebrarán las elecciones parlamentarias en Venezuela y anunció la convocatoria de un referendo en 2022 para definir su continuidad en el poder.

«En enero de 2022 se abre el período para recoger firmas para la convocatoria a un referendo para revocar al presidente Nicolás Maduro. Acataré, felizmente, lo que el pueblo decida en su momento», indicó Maduro en el Panteón Nacional, durante los actos conmemorativos de los 199 años de la Batalla de Carbobo y Día del Ejercito Bolivariano.

Según Maduro, «debemos ir a un proceso electoral para dirimir nuestras diferencias con el voto popular» y añadió:

«Ratifico la consigna que debe correr los campos, los pueblos y las ciudades. Frente a las diferencias, a los problemas, las dificultades, votos si, balas no, Constitución si, golpe no, unión nacional si, confrontación estéril no”.

Luego rememoró que hace 200 años “nos tocó tomar las armas para conquistar el derecho a existir» y puntualizó: “Hoy las cosas tienen que ser diferentes, tenemos una constitución que garantiza un Estado de derecho, de justicia, un Estado social democrático, plural, un conjunto de instituciones debidamente y legalmente constituidas, con un pueblo que aspira a la paz (…) con la cual “todo es posible, en paz cualquier problema se puede canalizar, aliviar, solucionar, mejorar”.

Se auto calificó «como defensor de la lucha por la paz» y de «la lucha pacífica de los pueblos» y dijo que creía «que la absoluta e inmensa mayoría de los venezolanos aspiramos a un país en paz, libre, democrático”.

Y agregó: «Este año habrá elecciones en Venezuela y estamos listos para con votos imponer la voluntad popular».

Maduro advirtió que «las elecciones son la única forma para salir de esta tragedia en la que la oposición radical convirtió a la Asamblea Nacional (…) Vamos a renovar el Parlamento con votos y con la voluntad de un pueblo que quiere Paz», exclamó.

Señaló que tras estos comicios “el pueblo democráticamente decidirá su nueva Asamblea Nacional. Vendrá el año 2021, en el que iremos a votar otra vez para renovar a gobernadores y gobernadoras” y luego “iremos a votar nuevamente en los 335 municipios para elegir a los alcaldes y alcaldesas”.

Además señaló que “para 2022, el 10 de enero, se abrirá, el lapso para aquellos que quieran recoger las firmas para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, tengan la libertad de salir a las calles y pedirle las firmas al pueblo”.

“Si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución para un referéndum revocatorio, iremos a referéndum revocatorio a medirnos en las urnas electorales y será el pueblo quien decida”, precisó Maduro y complementó:.

«Porque no será un puñado de golpistas, no será el gobierno de Estados Unidos, en Venezuela quien decide, quien pone, quien quita es el soberano pueblo de Venezuela, a través de su voto, más nadie, no es Donald Trump, no es Joe Biden, no es un grupo de golpistas”.

Finlamente Maduro notificó: “La única forma de salir de aquí es que el pueblo decida con su voto si me quedo o me voy. Yo acataré feliz, acataré democráticamente lo que el pueblo decida, cuándo lo decida, en su momento”.