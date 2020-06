Procuraduría advierte riesgos en financiación y prestación del servicio de PAE en Cauca

–La Procuraduría General de la Nación solicitó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a la Gobernación del Cauca adelantar el trámite necesario para garantizar la financiación, planeación y ejecución oportuna y sin interrupción del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que debe beneficiar a 180.000 niños, niñas y adolescentes del departamento.

El Ministerio Público advirtió que de no adoptarse oportunamente las medidas para la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) asignados a proyectos de alimentación escolar, se comprometería la continuidad y la entrega oportuna de las raciones PAE en el Cauca.

Las procuradurías territoriales, Regional Cauca, provinciales Popayán y Santander de Quilichao, a través de la Comisión Regional de Moralización y de acciones preventivas, hicieron seguimiento a la Entidad Territorial Certificada (ETC), Gobernación del Cauca, frente a la oportunidad, calidad, pertinencia y suficiencia en la prestación del servicio del PAE a sus beneficiarios, donde más de la mitad pertenecen a comunidades étnicas.

El ente de control estableció que desde el mes de mayo los contratos se encuentran suspendidos debido a que los operadores se niegan a prestar el servicio bajo las nuevas condiciones económicas y sociales, derivadas de la pandemia de coronavirus.

Así mismo, pudo constatar que la primera semana del mes de junio los contratos para atender a la población indígena no habían surtido todos los ajustes necesarios para garantizar la entrega de los paquetes alimentarios a tiempo.

Igualmente, se detectó que por dificultades internas de la ETC Cauca está en riesgo la oportunidad en la prestación del servicio.

Para el ente de control, si bien la gobernación ha avanzado en una concertación con los operadores, a la fecha no se han ajustado los contratos para el suministro de los alimentos correspondientes a los meses de junio y julio de 2020.

La Procuraduría también identificó que la continuidad del PAE no se encuentra garantizada, debido a que la financiación de algunas actividades, dependen de la posibilidad de modificar los contratos con los que se venía efectuando la prestación del servicio, por lo que advirtió que de no definirse mecanismos articulados entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, no será posible la gestión oportuna de estos recursos y estaría en riesgo la continuidad del PAE en Cauca.