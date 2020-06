Nuevo ataque a cuchillo en Gran Bretaña deja dos muertos

Un hombre mató a apuñaladas a dos personas en la ciudad escocesa de Glasgow el viernes, antes de ser abatido a tiros por la policía, reportaron medios británicos, en un ataque en el que un agente quedó herido en estado crítico.

Una testigo dijo a Sky News que vio a varias personas cubiertas de sangre siendo tratadas por servicios de emergencia y a policías armados en el lugar, un céntrico hotel, en torno a las 13.15 hora local (1215 GMT). Sky indicó que había muertos.

La policía dijo que seis personas, incluido el agente, fueron hospitalizadas. Las autoridades no se han referido aún al móvil del ataque.

Una fuente gubernamental dijo a la BBC que murieron tres personas en total, incluido el atacante.

El jefe asistente de la policía escocesa, Steve Johnson, dijo que el incidente fue contenido y no hay peligro para el público general.

“El individuo que fue abatido por la policía armada ha muerto”, dijo la policía de Escocia en un comunicado, agregando que no están investigando a nadie más en relación al incidente. “Instamos a la gente a que no especule sobre este incidente ni comparta información no confirmada en las redes sociales”.

Un testigo en el hotel describió la escena como “llena de sangre”.

“Estaba en mi habitación y escuché gritos más abajo en la escalera”, dijo un hombre que se identificó como John ante la BBC. “Me preocupé y fui a ver qué estaba pasando. Cuando abrí el ascensor estaba todo con sangre”.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo estar “profundamente triste por el terrible incidente de Glasgow”.

La semana pasada, tres personas perecieron en la localidad sureña inglesa de Reading cuando un hombre que blandía un cuchillo de casi 13 centímetros protagonizó un ataque en un parque. La policía dijo que estaba tratando ese incidente como terrorismo. Reuters