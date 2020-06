La Universidad Cooperativa de Colombia dispondrá de atención en Telepsicología a través de los consultorios psicológicos totalmente gratis

En el marco de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, la Universidad Cooperativa de Colombia anunció que se va a iniciar una atención especialidad en psicología mediante la modalidad de telepsicología por parte de los consultorios de la Alma Máter, esto con el propósito de asistir y dar cierre a los procesos de apoyo psicoterapéutico.

Según Jenny Andrea Flórez Barrantes, coordinadora del Consultorio Psicológico de la Universidad, en total 60 estudiantes del programa de Psicología, quienes actualmente realizan su práctica clínica, atienden casos de baja complejidad, tales como ansiedad, manejo de emociones, tristeza prolongada, problemas de comportamiento, manejo de duelo, orientación vocacional, bajo rendimiento académico, entre otros.

Servicio que es gratuito gracias es posible gracias al permiso transitorio otorgado por la Secretaría de Salud de Bogotá tras la debida inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Salud (Reps), así como el cumplimiento del Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (Re-THUS) de los profesionales adscritos al Consultorio, explicó la profesional

Para el claustro académico, los servicios de telepsicología se están ofreciendo a través de la plataforma Microsoft Teams, bastante confiable y estable, que permite con mucha facilidad el agendamiento de citas, así como la conexión en simultánea entre el paciente y el estudiante o terapeuta. Cada sesión cuenta con el acompañamiento de un profesional experto en los diferentes enfoques terapéuticos: humanista, sistémico y cognitivo- conductual.

“(…) a partir de los medios tecnológicos se puede generar el rapport (crear una relación) y la empatía, se puede hacer todo el proceso psicológico y no va a tener menos impacto que el que podría tener a nivel presencial. Si es como la oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos y los pacientes busquen una ayuda frente a situaciones que puedan estar afectando su vida, sus áreas de ajuste y se permitan una oportunidad con la tecnología que a veces le podemos llegar a hacer el feo, pero realmente tiene muchas ventajas y en el área clínica es muy evidente”, aseguró la Coordinadora.

También explicó que los Consultorios Psicológicos están preparados para la llegada de casos de alta complejidad como violencia sexual o violencia intrafamiliar y prevé su debida remisión, según la ruta de atención. No obstante, se ofrecen primeros auxilios psicológicos antes de activar dicha ruta. “Inicialmente, lo remitimos por medio de un formato que es el Sivigila (Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública) al centro médico más cercano.

Cómi se accede al servicio?

Para acceder a este servicio especializado, se activa una ruta para que sea ellos quienes le presten la ayuda oportuna al paciente”, añadió Flórez. El consultorio ofrece servicios psicológicos (consulta), a los sectores sociales menos favorecidos, a instituciones educativas de salud y organizaciones, a ONGs e instancias gubernamentales y a la comunidad universitaria en general, describió Jenny Andrea Flórez Barrantes

Los horarios de atención, a través de telepsicología, están habilitados de lunes a sábado en jornada diurna y nocturna. Telepsicología, un servicio oportuno y de calidad El Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic) y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (Ascofapsi) emitieron una guía sobre telepsicología en la que entregan una serie de sugerencias para un desempeño profesional responsable bajo esta modalidad.

En el documento, precisa la funcionaria, las agremiaciones señalan que las Nuevas Tecnologías “ofrecen oportunidades para mejorar los resultados de salud, a través de la provisión de servicios de salud en línea o la telesalud. Esto es particularmente cierto en el caso de la psicología clínica, en el que la terapia online, ciberterapia o telepsicología, ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder al servicio psicológico con calidad y de manera oportuna”.

En tal sentido, señalan que la telepsicología se convierte en una opción efectiva, más aún en el actual contexto de confinamiento derivado de la pandemia por Covid 19 o enfermedad por coronavirus.

“La evidencia demuestra que mediante el uso de estas tecnologías es posible proporcionar intervenciones y programas de tratamiento completos, efectivos, con observancia de los criterios éticos, y que resulta especialmente útil en aquellas situaciones en las que el acceso a servicios de manera oportuna está limitado debido a la ubicación geográfica, las condiciones de salud, o temores específicos asociados con el contacto personal o con salir de sus espacios de vivienda”, describe el documento.

Asimismo, Colpsic y Ascofapsi destacaron las ventajas de la telepsicología que permite una atención efectiva e inmediata en cualquier momento del día” debido a la naturaleza «siempre activa» del Internet”.

Finalmente, el decreto 538 del 12 de abril del 2020, el Gobierno Nacional por medio del cual se autoriza de manera transitoria la prestación del servicio de salud, señala que la telemedicina “busca garantizar la atención a larga distancia por video o imágenes -atención lo cual garantiza la prestación de los servicios de salud manera oportuna a la población que por razones geográficas o económicas, no pueden fácilmente a los mismos y contribuye al cumplimiento aislamiento manera, se refuerzan los principios del derecho fundamental a la con el acceso, la continuidad, la oportunidad y la equidad”.