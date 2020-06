ACCIONES SI, NO MAS DISCURSOS

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (297)

La Colombia que la Constitución quiere está descrita en el preámbulo que reza: Se deben asegurar, garantizar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. Y en el Art. primero se lee que Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de República unitaria fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general.

Sobre la Constitución se han hecho estudios, doctorados, libros a montón y especializaciones y estudios científicos sobre derechos humanos y se han dictado leyes, muchas leyes y se han creado oficinas, muchas oficinas y burocracia para atender la violación de derechos y se han dictado sentencias de muchos folios con citas de estudios y leyes extranjeras y sin embargo día a día se incrementan las violaciones de derechos fundamentales, se ahondan las diferencias sociales y se fortalecen las inequidades.

Veamos en pocas palabras la realidad que todos conocemos y que vivimos en nuestro entorno y que hacen de Colombia un país cercano a ser inviable y que refleja todo lo contrario de lo que la Constitución quiere, texto constitucional que más perece un poema romántico y utópico.

GARANTIZAR LA VIDA

Las lesiones personales, los asesinatos, la violencia contra la vida física y mental crecen sin límites. En lo corrido de este año 2020, 3500 homicidios comunes, más de 50 líderes sociales asesinados, 99 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, niños y niñas asesinados y sujetos de violencia sexual, la mayor de las veces por sus propios custodios.

GARANTIZAR LA SANA CONVIVENCIA

Las riñas son frecuentes, seguramente miles cada día y dejan lesiones y hasta muertos. El lenguaje en la familia y la sociedad es soez, vulgar, desafiante y sin contar con la interferencia de terceros que atizan la violencia en y contra la familia.

GARANTIZAR EL TRABAJO

El 50% de trabajo es informal. No hago referencia a la gravísima crisis que vivimos por cuenta del coronavirus que puede subir la cifra al 70%. La mayoría de los trabajadores no tiene seguridad social y sus salarios rondan el mínimo y en muchos casos el fraude por la firma de contratos de prestación de servicios. Hay privilegiados que reciben sueldo por solo gritar e insultar.

GARANTIZAR LA JUSTICIA

Más que JUSTICIA es la prevención para no violar los derechos fundamentales de las personas y las familias. Dar a cada quien lo que le corresponde, pero no menos de lo necesario para tener una vida digna. Esto no se garantiza, no se podrá garantizar mientras los índices de pobreza en todos los sentidos sigan en los márgenes que hoy vivimos.

GARANTIZAR LA IGUALDAD

Más que igualdad es la EQUIDAD. Si todos somos diferentes el discurso de que somos iguales es un engaño. Hay que respetar las diferencias y los diferentes deben respetar a los demás, a los que no piensan o actúan como ellos y sin ofender o censurar.

GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO

La educación es la puerta del éxito y la llave de la superación de las desigualdades y la pobreza. Nuestra educación es mala y en algunos espacios es pésima. El solo hecho de que tengamos bachilleres analfabetas funcionales y acartonados con especializaciones que ignoran el conocimiento de su área, es una grave situación que prueba la violación de este derecho.

GARANTIZAR LA LIBERTAD

La libertad tiene límites. La nuestra termina donde comienza la de los demás. Pero en Colombia se abusa, se ejercen vías de hecho, hay maridos que impiden que sus parejas piensen y actúen como personas, se creen dueños del cuerpo, de la mente, de la forma de pensar de las compañeras.

GARANTIZAR LA PAZ

La PAZ no es la firma de uno o varios documentos. Si quieres la paz, cultiva la justicia y si quieres la justicia, cultiva la equidad. Y como tenemos falencias en la equidad y la justicia es natural que tengamos falencias en la paz. A esa falta de paz se suma la zozobra que genera la inseguridad en las personas y en los bienes.

COLOMBIA UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Es el caballito de batalla de los discursos. Pocos saben qué es un estado social de derecho y menos en una sociedad en la que lo social es inequitativo y el derecho es inseguro, inestable, volátil.

COLOMBIA UNA REPUBLICA UNITARIA

En Colombia no hay unidad política, ni administrativa. El Presidente está sometido al interés de las regiones, de los grupos de presión, gobernadores y alcaldes son ruedas sueltas. Los partidos políticos son empresas con fines económicos y contractuales. Hemos perdido el patriotismo y la colombianidad.

Bogotá, del 29 de junio al 6 de julio de 2020

