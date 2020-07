72.266 personas presentarán prueba Saber TyT electrónica desde sus hogares

Loterias

Loterías y chances del 29 de junio en Colombia:

DORADO

Noche 1130

CULONA

Noche 8071

ASTRO LUNA

1054 – Signo Leo

PIJAO

8538

PAISITA

Día 2435 – Noche 9347

CHONTICO

Día 8577 – Noche 6813

CAFETERITO

Noche 1886

SINUANO

Día 9420 – Noche 5759

CASH THREE:

Día 389 – Noche 593

PLAY FOUR:

Día 2382 – Noche 1305

WIN FOUR:

9508

EVENING:

2606

SAMAN

Día 9300

CARIBEÑA

Día 4316 – Noche 6302

MOTILON

Tarde 5813 – Noche 8414

FANTÁSTICA

Noche 8841

ANTIOQUEÑITA

Día 2612 – Tarde 8545