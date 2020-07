Confinamiento no debe ser medida eterna y trae consecuencias, como en la salud mental: médico Carlos Álvarez

El epidemiólogo de la Universidad Nacional de Colombia y asesor del Gobierno en temas de pandemia, Carlos Álvarez, afirmó a Casa de Nariño en Línea que volver al confinamiento total de la población, como una manera de reducir el aumento en los contagios, trae otras consecuencias y afectaciones, como en la salud mental.

Esta afirmación la hizo en respuesta ante el llamado de algunos mandatarios locales para aplicar medidas extremas, como un nuevo confinamiento obligatorio, se reiteró el pedido a los colombianos para que apliquen con rigor las medidas de bioseguridad que han demostrado resultados frente al coronavirus, antes de una vacuna que está en proceso de pruebas mundiales.

En este sentido, agregó que la mejor manera de quitarle presión al copamiento de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), como en Bogotá y Barranquilla, es no contagiarse, es decir, aplicar con rigor las medidas de autoprotección.

“El confinamiento no puede ser para siempre. Cuando se tomó fue para restar la velocidad al contagio, y se logró. Con el confinamiento nos preparamos y entendimos la importancia y evolución de este virus. Es una medida que funciona, pero tiene un costo importante, no solo económico, sino de salud mental, entre otros. Mi llamado es que para quitarle presión al uso de las UCI, la mejor manera de lograrlo es no infectarnos”, recalcó.

El experto agregó que para mantener a raya el porcentaje de contagios de Covid en el país, depende de tres aspectos fundamentales: las acciones del Gobierno Nacional; las acciones de los gobiernos locales y departamentales y el cumplimiento de las mismas por parte de los ciudadanos.

“Las acciones de autocuidado son las mismas, el lavarse las manos, ponerse bien el tapabocas y mantener la distancia social. Esto no es de hacer mímica: si me lavo las manos lo debo hacer más de 30 segundos y con abundante agua y jabón; el tapabocas debe cubrir boca y nariz y si tengo síntomas, no debo salir a la calle”, declaró.

El experto confirmó que la población adulta mayor es la más afectada por el covid 19, y se está infectando por sus propios familiares. Reveló que la mayoría de esta población es muy juiciosa en el cumplimiento de las normas, pero al llegar a los hospitales con el virus y al hacer el seguimiento se constata que adquirieron la enfermedad en sus propias casas, por el contacto con cercanos.

Añadió que se está alcanzando el pico de la curva en los contagios, pero no puede generalizarse para toda Colombia, por cuanto cada región vive condiciones muy diferentes y el comportamiento ciudadano ha sido clave en este crecimiento, o en el mantenimiento de bajos niveles en la enfermedad.

“Entre mejor sea el comportamiento y la aplicación de las medidas de autocuidado, podemos retrasar ese pico en los contagios. Eso nos da mejor tiempo para preparación”, puntualizó.