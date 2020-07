Brasil probará vacuna Sinovac contra COVID-19 en seis estados

Loterias

Loterías y chances del 30 de junio en Colombia:

Cundinamarca 2852 – Serie 066

Tolima 5977 – Serie 088

Cruz Roja 9786 – Serie 016

Huila 9989 – Serie 037

DORADO

Mañana 3199 – Tarde 6089

CULONA

Día 5559 – Noche 3554

ASTRO SOL

8674 – Signo Leo

ASTRO LUNA

2077 – Signo Libra

PIJAO

2264

PAISITA

Día 5845 – Noche 8595

CHONTICO

Día 6026 – Noche 9602

CAFETERITO

Tarde 4731 – Noche 7536

SINUANO

Día 6396 – Noche 5898

CASH THREE:

Día 667 – Noche 589

PLAY FOUR:

Día 2430 – Noche 9377

WIN FOUR:

0408

EVENING:

2625

SAMAN

Día 7573

CARIBEÑA

Día 8684 – Noche 7285

MOTILON

Tarde 0093 – Noche 1185

FANTÁSTICA

Día 0250 – Noche 3703

ANTIOQUEÑITA

Día 3050 – Tarde 0598