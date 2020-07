Duque hace nuevo llamado a no bajar la guardia frente al Covid-19; ni rumbas ni pachangas

–El presidente Iván Duque declaró que la forma como se ha controlado la expansión del Covid-19 permite observar con optimismo el futuro, pero advirtió: «No podemos ser triunfalistas, nadie puede bajar la guardia, no podemos ver ni las rumbas, ni las pachangas, ni la irresponsabilidad generalizada, porque eso trae repercusiones negativas para la sociedad».

Las precisiones las hizo el jefe del Estado en el habitual programa de televisión «Prevención y Acción», en el cual afirmó que Colombia debe arrancar seguro esta nueva fase de la emergencia sanitaria, con responsabilidad y pensando en equipo, que, dijo, es la manera como podemos sacar el país adelante.

«Colombia necesita trabajar en equipo, y así lo hemos sentido en muchos departamentos y ciudades de nuestro país, donde se ha logrado adquisición de ventiladores y capacidades por parte de las autoridades locales, y nosotros, también, contribuimos desde el Gobierno Nacional», precisó el mandatario.

También recalcó en que no debe haber triunfalismos. «Aquí los únicos triunfadores frente a esta pandemia somos todos como sociedad. Aquí no hay espacio para ninguna individualidad», puntualizó.

«Por eso –añadió–, hoy en el día, donde hacíamos el reconocimiento a los servidores públicos de nuestro país, nosotros le enviamos un mensaje también a todos los que han trabajado en equipo para lograr este propósito.

Dijo que son estas acciones las que van sumando. Pero, subrayó, también, se requiere en el equipo que el autocuidado y que la disciplina de cada uno sea fundamental.

Insistió en que «el mundo tiene que superar ya ese debate que en muchos lugares del mundo ha sido impulsado por la demagogia y por el populismo, donde se dice que defender la vida y la salud es incompatible con defender el desarrollo social y económico».

Y por ello defendió la reapertura de la actividad productiva del país diciendo: «No nos digamos mentiras. Seamos claros. Si no hay buena salud no tenemos desarrollo social y económico. Pero si no tenemos desarrollo social y económico, tampoco vamos a tener buena salud».

Igualmente advirtió que cuando sabemos que hoy no hay una vacuna ni un tratamiento frente a esta enfermedad y como lo ha dicho hoy la Organización Mundial de la Salud, el Covid-19 está lejos de terminar, «la única manera en la que podemos progresar como sociedad es seguir defendiendo la vida y la salud, pero al mismo tiempo recuperar actividad productiva».

Además dijo que también, se trata de proteger la vida, los empleos y la vida de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

Adicionalmente señaló que este no puede ser el momento en el mundo para caer en esos debates, que buscan incitar el odio de clases y tratar de cabalgar sobre la mayor exacerbación de sentimientos en la sociedad.

«Hoy tenemos todos que entender que nuestra responsabilidad es proteger vida y salud, y proteger también el empleo y proteger a los generadores de empleo y a los trabajadores», expresó y añadió:

«Y eso, solamente, se logra en un esfuerzo de todos. El uso del tapabocas, el lavado constante de manos, el distanciamiento físico, seguir los protocolos, es la responsabilidad que todos debemos seguir».

El presidente Duque advirtió que un factor que es fundamental en estos momentos es la cultura ciudadana.

«El papel de cada uno, la disciplina, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, cumplir los protocolos; llegar a la casa, lavarnos, además, constantemente las manos en el día. Pero al llegar a la casa no saludar de beso, abrazo, estrechar la mano de las personas que están en la población de riesgo, de mayor letalidad, mayores de 70 años, personas con comorbilidades o con preexistencias severas», precisó.

El presidente Duque Márquez afirmó que los próximos días sin IVA -3 y 19 de julio- tienen que ser una “gran demostración de cultura ciudadana”, evitando aglomeraciones, con el fin de proteger la salud y la vida de los colombianos ante la pandemia del covid-19.

“Lo que hemos buscado es que se pueda adelantar este día sin IVA con todo el control, con todo el trabajo de las autoridades, pero también con el comportamiento de los ciudadanos”, dijo el Jefe de Estado.

En ese contexto, el Mandatario llamó a los colombianos a que en los días sin IVA usen el tapabocas, guarden el distanciamiento físico y se laven las manos antes y después de adquirir los productos.

“Yo creo que será una gran demostración de cultura ciudadana’ la que se tendrá el 3 y el 19 de julio, expresó.

El Presidente Duque, además, anunció que para fortalecer los controles y hacer un monitoreo constante del desarrollo de la jornada se activará un Puesto de Mando Unificado (PMU) con las autoridades regionales y locales.

“El comportamiento de todos nosotros es fundamental en este proceso, como también lo es recuperar esa vida productiva”, recalcó el Jefe de Estado.