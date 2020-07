Multinacional andina mantiene su crecimiento a pesar de la crisis

Muy contraria a la tendencia de las empresas que se han visto afectadas por efectos de la pandemia, la multinacional latinoamericana Fuxion ha multiplicado sus ventas, apalancada en el E-commerce, producto de su propia transformación digital que incluye el uso de tecnologías como IoT, Machine Learnig y Big Data.

Con un crecimiento del 122% en Colombia y 130% en toda la región, durante el último semestre, la multinacional latinoamericana Fuxion, dedicada a la comercialización de productos de salud, alimentación y bienestar, se ha convertido en un ejemplo de innovación gracias al despliegue tecnológico que implementó y el cual la convierte en una de las empresas con balances positivos en el crecimiento de su negocio, inclusive durante esta época de pandemia.

Lo que se refleja en el aumento regional en un 195% de clientes y 75% en empresarios independientes, que se ha dado gracias a una visión estructurada con base en la tecnología que comenzó a implementarse desde el 2019 y se fortaleció desde hace más de cuatro meses, con una plataforma digital de ventas, sus canales de e-commerce y las redes de distribución en los 20 países en los cuales tiene operaciones.

Según Álvaro Zuñiga, CEO de la compañía Fuxion, “el reto para las empresas ha sido enorme y el regreso a la normalidad será aún más grande. Buscando nuevas alternativas para liderar el mercado de nuestros productos, hemos reforzado nuestra plataforma virtual, que hoy también está dotada con una pasarela de pagos con altos estándares de seguridad. Próximamente implementaremos el uso de smart lockers que facilitarán el trabajo a los empresarios y brindarán otra alternativa a los clientes para recibir sus productos”.

Actualmente, en Colombia la cobertura de Fuxion se extiende por ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, apoyados con un sistema de Delivery DOOR – TO – DOOR con el que se llega a todos los lugares del territorio nacional gracias a pedidos tomados por medio del e-commerce, con una pasarela de pagos y oficina virtual segura, certificada con PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Ahora a la estrategia de entrega DOOR -TO – DOOR, Fuxion agregará una nueva estrategia DOOR – TO – COMMUNITY.

Esta nueva alternativa complementaria, permitirá a quienes deseen ir directamente a recoger los productos, hacerlo en centros inteligentes y automatizados, usando Smart Lockers. Casilleros físicos en los que el comprador podrá reclamar sus productos después de haber hecho la compra en línea, escoger la forma de entrega y recibir un código QR cuando el pedido esté listo para acercarse al lugar. Allí, por medio de una pantalla y escaneando el código, se podrá recoger del casillero los productos automáticamente. Un proceso con desarrollo logístico, normas de bioseguridad e innovación en las redes de mercadeo.

Mientras la gran mayoría de las empresas vinieron a reaccionar sobre la marcha, por causa de la emergencia sanitaria, Fuxion ya había dado importantes pasos en su transformación digital con una estrategia basada en el uso del IoT (con los Smart Lockers), Machine Learning y Big Data, soluciones que irán facilitando todos sus procesos de marketing en red, agilizando su cadena de abastecimiento, producción y distribución, desde la preparación de órdenes de compra, la fluidez en los despachos, la velocidad en el pago de comisiones para los empresarios y las entregas a tiempo.

Así mismo, la nueva forma de re-pensar las redes de mercadeo de su categoría han hecho que lleguen a más personas y con mejores ingresos. Esta reinvención ha permitido que se mejoren las ganancias en un 68% de sus distribuidores, donde no solo se ha pensado en la construcción de red, sino se trabaja con incentivos muy atractivos que fidelizan a sus clientes finales o clientes preferentes, como son llamados. Toda una línea de carrera que nace desde la satisfacción del cliente final.

“Durante los últimos meses hemos tenido un crecimiento exponencial en el ámbito e-commerce. Nosotros ya veníamos trabajando y teníamos preparados cambios a nivel de la experiencia del usuario, y al hacerse cotidiana la nueva dinámica social generada por la pandemia, estos cambios apoyaron a muchísimas personas para que generen ingresos, sin salir de casa y evitando la propagación de la pandemia. Nos sentimos felices y orgullosos de haber apoyado a miles de familias en estos aspectos gracias a nuestra estrategia digital” asegura el CEO de la compañía.