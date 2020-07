Trump compra toda la producción de Remdesivir para tratar en EE.UU a los enfermos de Covid-19

–El presidente Donald Trump anunció un acuerdo con el laboratorio Gilead Sciences para asegurar grandes suministros del medicamento remdesivir para los Estados Unidos hasta el mes de septiembre, para tratar a los cientos de miles de enfermos de Covid-19.

Según la disposición este acuerdo permitirá a los hospitales estadounidenses adquirir el medicamento en cantidades asignadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, y los departamentos de salud estatales.

«El presidente Trump ha llegado a un acuerdo sorprendente para garantizar que los estadounidenses tengan acceso al primer tratamiento terapéutico autorizado para COVID-19″, señaló el secretario del HHS, Alex Azar.

“En la medida de lo posible, queremos asegurarnos de que cualquier paciente estadounidense que necesite remdesivir pueda obtenerlo. La Administración Trump está haciendo todo lo que está a nuestro alcance para aprender más sobre las terapias que salvan vidas para Covid-19 y asegurar el acceso a estas opciones para el pueblo estadounidense», añadió.

El HHS ha asegurado más de 500,000 cursos de tratamiento del medicamento para hospitales estadounidenses hasta septiembre.

Esto representa el 100 por ciento de la producción proyectada de Gilead para julio (94,200 cursos de tratamiento), el 90 por ciento de la producción en agosto (174,900 cursos de tratamiento) y el 90 por ciento de la producción en septiembre (232,800 cursos de tratamiento), además de una asignación para ensayos clínicos. Un curso de tratamiento de remdesivir es, en promedio, 6.25 viales.

Los hospitales recibirán el producto enviado por AmerisourceBergen y no pagarán más que el Precio de Adquisición Mayorista (WAC) de Gilead, que asciende a aproximadamente US$ 3,200 por curso de tratamiento. En general, los pacientes no pagan directamente por medicamentos administrados en el hospital como remdesivir; más bien, para Medicare y la mayoría de las aseguradoras privadas, el costo del medicamento se incorpora a los pagos realizados por la aseguradora, como que Medicare pague el medicamento a través de un grupo relacionado con el diagnóstico.

Estos suministros se asignarán de la misma manera que se asignó la donación de Gilead de aproximadamente 120,000 cursos de tratamiento de remdesivir: el HHS asigna el producto a los departamentos de salud estatales y territoriales en función de la carga hospitalaria de COVID-19, y los departamentos de salud lo asignan a los hospitales. La entrega del remdesivir comprado se simplificará, yendo directamente al hospital, según la decisión de asignación del estado, en lugar de ir primero a los departamentos de salud estatales para su posterior entrega a los hospitales.