Autoridades reportaron la tasa más baja de homicidios y delitos de los últimos 46 años

Loterias

Loterías y chances del 1 de julio en Colombia:

Baloto 01 08 14 23 40 11

Revancha 07 08 13 27 41 15

Meta 9774 – Serie 000

Manizales 7055 – Serie 173

Valle 5956 – Serie 223

DORADO

Mañana 5744 – Tarde 5425

CULONA

Día 2552 – Noche 4163

ASTRO SOL

0210 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

7379 – Signo Acuario

PIJAO

6056

PAISITA

Día 1010 – Noche 9646

CHONTICO

Día 2056 – Noche 8174

CAFETERITO

Tarde 8555 – Noche 2806

SINUANO

Día 5176 – Noche 6017

CASH THREE:

Día 897 – Noche 229

PLAY FOUR:

Día 2157 – Noche 6786

WIN FOUR:

6650

EVENING:

0846

SAMAN

Día 3743

CARIBEÑA

Día 8264 – Noche 1176

MOTILON

Tarde 9777 – Noche 9530

FANTÁSTICA

Día 1115 – Noche 9888

ANTIOQUEÑITA

Día 8345 – Tarde 2761