Daniella Álvarez sorprende a sus seguidores cantando canción de Carlos Vives

La exmiss Colombia Daniella Álvarez sorprendió por redes sociales al demostrar su buena actitud frente a su proceso de recuperación luego que le amputaran una pierna.

Daniella enamoró a sus seguidores en redes sociales al interpretar la canción de Carlos Vives titulada «Quiero verte sonreír».

Álvarez se recupera en su casa tras salir de la Clínica Cardioinfantil de Bogotá donde permaneció casi dos meses internada luego de que le amputaran su pierna izquierda.

La exrreina de belleza tuvo que pasar por varias operaciones después de que fuera sometida a una sencilla cirugía debido a un pequeño tumor en el abdomen. Unas semanas después, la situación se agravó porque el tumor se encontraba cerca de la arteria principal, por lo que no llegaba la cantidad necesaria de sangre a las piernas.

Como resultado, los médicos le dieron dos opciones: mantener ambas piernas aunque una no sería funcional o amputar y tener la opción de volver a bailar, caminar y hacer sus actividades con la ayuda de una prótesis. Daniella Álvarez decidió junto a su familia que le amputaran la pierna izquierda aunque la pierna derecha también se vio afectada y solo puede caminar con ayuda de un zapato deportivo con buena base y un soporte ortopédico durante la fisioterapia.

A pesar de todos los obstáculos que atravesó la exmiss Colombia, continúa agradecida por seguir con vida y está decidida a recuperarse y no poner límites a su rehabilitación hasta volver a caminar y continuar con sus actividades habituales.

«Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños!», escribió Daniella al momento de compartir un vídeo donde muestra su rehabilitación.