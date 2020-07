Empleo y oportunidades de comercio en cadenas globales de valor: foco de propuestas de Misión de internacionalización

La Misión de internacionalización, discutió –este miércoles, en reunión virtual de trabajo- propuestas de sus diez integrantes, para aumentar la productividad, la competitividad y el comercio de bienes y servicios. Temas como digitalización, agroindustria, infraestructura y emprendimiento están sobre la mesa en el plan que busca eliminar la pobreza extrema y generar empleo.

Este equipo de expertos, que fue conformado para contribuir en el diseño de política pública de internacionalización y estrategias de rescate comercial, empleo y crecimiento económico, que permita superar las consecuencias de la pandemia, avanza en sus derroteros.

La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien junto con el profesor de la Universidad de Harvard, Ricardo Haussmann, preside la Misión, señaló que apremia diversificar el mercado interno, con base en la actual demanda mundial, teniendo en cuenta que la pandemia del COVID-19 ha cambiado los hábitos y el estilo de vida de la población.

“Debemos concentrarnos en metas específicas, que nos permitan lograr resultados concretos, en los próximos meses. No debemos llegar a respuestas comunes, sino innovar con soluciones aplicables en el contexto colombiano”, señaló.

Así mismo, recalcó la necesidad de involucrar al sector privado, como eslabón clave en esta estrategia. “La única forma de implementar reformas reales es con un trabajo articulado, con la cooperación del sector privado, el sector público y la sociedad en general”.

Los miembros del Comité directivo presentaron diferentes propuestas, para generar oportunidades de crecimiento asociadas a las exportaciones y la inversión extranjera, enmarcadas en comercio, servicios, mejoras institucionales, entre otras. Ricardo Hausmann insistió en la necesidad de diseñar políticas orientadas a fortalecer la internacionalización, como uno de los pilares de la repotenciación económica.

En el encuentro también participó un equipo del Banco Mundial, que acompañará –de forma permanente- el trabajo de la Misión de Internacionalización. Su papel se centra en analizar las dinámicas del mercado internacional actual, con el fin de recomendar a Colombia los campos más propicios para competir y reinsertarse en las cadenas de valor globales.

De acuerdo con la Vicepresidente, las metas deben estar divididas en dos grupos: reactivación a corto plazo y repotenciación a largo plazo. “Tenemos un objetivo para 2030: un crecimiento del PIB del 5,5%, disminuir el nivel de desempleo a un dígito y alcanzar un nivel de exportaciones no tradicionales del 60%”, indicó.

La próxima reunión de la Misión de Internacionalización se enfocará en delinear las estrategias concretas de implementación de cada una de las líneas de trabajo, definidas por el equipo de expertos.

En el encuentro intervinieron el Ministro de Comercio, José Manuel Restrepo; la Presidente de Procolombia, Flavia Santoro; Richard E. Baldwin, del Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra; Marcela Eslava, decana de Economía de la Universidad de los Andes; Caroline Freund, directora de Comercio del Banco Mundial; Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa; Marcela Meléndez, economista jefe para América Latina del PNUD; Anabel González, del Peterson Institute; AnnaLee Saxenian, de University of California, Berkeley; y Bruce Macmaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), quien se sumó a partir de la fecha a la Misión.