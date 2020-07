Comisión Europea autoriza la comercialización del fármaco remdesivir para tratar el coronavirus

–La Comisión Europea autorizó este viernes la comercialización del fármaco remdesivir para tratar el coronavirus.

«Hemos autorizado el primer medicamento, Remdesivir, para tratar el #coronavirus a nivel de la UE. Esta autorización de comercialización condicional llega menos de un mes después de la presentación de la solicitud, respaldada por

@EMA_News y países de la UE», escribió la Comisión Europea en su cuenta en Twitter.

We have authorised the first medicine, Remdesivir, to treat #coronavirus at EU level.

This conditional marketing authorisation comes less than a month after the application was submitted, supported by @EMA_News and EU countries.

More: https://t.co/PW7P76VzXN #StrongerTogether pic.twitter.com/U3LvRpkUpp

— European Commission ?? (@EU_Commission) July 3, 2020