Régimen de Maduro reversa expulsión de embajadora de la Unión Europea en Venezuela

–El régimen de Nicolás Maduro reversó la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, a quien había declarado persona non grata, en represalia por las medidas adoptadas contra 11 funcionarios venezolanos por “socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”.

Durante la ceremonia de ascensos de efectivos militares de la Guardia de Honor Presidencial (GHP) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Nicolás Maduro anunció la decisión de retomar el diálogo político con la Unión Europea (UE), al dejar sin efecto la expulsión de la embajadora de la UE.

«Me parece que es lo mejor», indicó Maduro y agregó: «Se corresponde con lo que nosotros buscamos y es que, el mundo escuche la verdad de Venezuela, y la Unión Europea entre en entendimiento y que haya una rectificación profunda sobre el papel que han jugado en su relación con Venezuela».

Del mismo modo, dijo que esta acción representa una «oportunidad al diálogo y un nuevo entendimiento», y añadió que el compromiso se estableció luego de la conversación con el representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, una vez que Venezuela elevó «un sólido reclamo ante el carácter ilegal de las sanciones contra la nación».

Además, Maduro puntualizó: «Esperamos que haya algún gesto que acompañe al que hemos hecho u nos permita mejorar la relación. Esperamos que haya siempre reflexión y rectificación de la Unión Europea y que escuchen la versión del Gobierno Bolivariano».

En un comunicado conjunto publicado este jueves, el régimen de Maduro y la Unión Europea explicaron que tras una conversación entre Borrel y Jorge Arreaza, decidieron dejar sin efecto la decisión de declarar persona non grata a Brilhante Pedrosa.

En el texto resaltan que coincidieron en la necesidad de “mantener el marco de las relaciones diplomáticas”, pues la cooperación “puede facilitar el camino del diálogo político”.

Además, indicaron que continuarán promoviendo los contactos diplomáticos.

Frente a este hecho, el presidente interino de Venezuela Juan Gauidó emitió una declaración en la cual «celebra como una conquista de la presión de todos los factores internos e internacionales la permanencia de la Embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilhante, en Venezuela».

Agrega que la Unión Europea, así como la gran mayoría de las democracias del mundo, han ratificado su compromiso con la causa venezolana: son los responsables de casi el 40% de la ayuda humanitaria para Venezuela y han decidido desconocer el nuevo intento de fraude electoral que ha impulsado la dictadura en el país. Por eso, sancionaron hace tres días a quienes han encabezado esta farsa, en conjunto con otros corruptos y violadores de DD.HH.

También afirma: «La dictadura creyó que expulsando a la Embajadora Brilhante mostraría fuerza al mundo y a su propia militancia, pero terminó viéndose obligada a retractarse de esta decisión, dejando en evidencia su debilidad y demostrando que la presión en su contra sí funciona para generar cambios».

Finalmente advierte que «el mensaje es claro: pretenden intimidarnos con actos de fuerza para que no nos rebelemos contra ellos, pero si decidimos actuar con unidad y determinación hacia la consecución de nuestros objetivos, la libertad de Venezuela a través de la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional para atender la crisis y convocar a elecciones libres está cerca. Es nuestro deber no rendirnos y seguir hasta lograr el cambio».

La víspera, el gobierno de los Estados Unidos, a través dl Departamento del Tesoro, levantó las sanciones contra dos compañías petroleras internacionales que el mes pasado fueron acusadas de estar involucradas en el comercio de crudo venezolano, según reseñó la agencia de noticias Reuters.

Además de levantar las penalidades impuestas contra Delos Voyager Shipping Ltd, con sede en las Islas Marshall, y Romina Maritime Co Inc, en Grecia, el organismo actuó de igual forma con otras cuatro empresas, incluidas Adamant Maritime Ltd y Sanibel Shiptrade Ltd, así como a cuatro tanqueros, agregó la agencia.

Con esta decisión se eliminó a las restantes compañías originarias de Grecia incluidas, durante el mes de junio, en la “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por transportar petróleo venezolano.