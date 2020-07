Fallo contra restricciones a adultos mayores: Duque cuestiona eventual politización de medidas por Covid-19

–“No puede ser que se trate de politizar medidas que le sirven a nuestra sociedad”, expresó este sábado el residente Iván Duque al recabar sobre el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra las restricciones impuestas a los mayores de 70 años en Colombia en desarrollo de la pandemia del Covid-19.

El jefe del estado advirtió que la víspera se vio sorprendido por la providencia judicial y el hecho de que fuera contra la evidencia científica» y contra la evidencia estadística, «cuando vemos que en el mundo el sector de la población más vulnerable a morir por covid son los mayores de 70 años”.

“Nunca hemos pretendido limitarles los derechos ni afectarlos ni, mucho menos, discriminarlos. Lo que hemos pensado es proteger la vida y la salud», insistió Duque durante el acto de celebración del Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos.

«En Colombia tan solo el 7 por ciento de los infectados de Covid-19 son mayores de 70 años, pero representan el 49 por ciento de los muertos por esa enfermedad’, sostuvo el mandatario.

Según el presidente, esta una razón suficiente, sustentada y soportada por el criterio de epidemiólogos y de infectólogos, para proteger a los adultos mayores, “para que tengan un aislamiento preventivo que los proteja integralmente”.

Duque destacó que gracias a la medida Colombia registra hoy una baja tasa de mortalidad por millón de habitantes por causa del Covid-19.

“Es incomprensible que un fallo desconozca esas evidencias, y que desconozca también que cuando una persona mayor de 70 años le da Covid-19 la probabilidad de fallecer es mayor al 30 por ciento. Y si es mayor de 80 años, superior al 40 por ciento”, afirmó Duque.

“Entendemos los fallos y los apelaremos, no por tozudez, no por controversia, sino por defender la vida y la salud, por defender la evidencia científica”, precisó.

Señaló que como Jefe de Estado no podría ser complaciente en sus expresiones, “cuando sabemos que como consecuencia de una decisión no soportada ni en la ciencia ni en la estadística, podemos correr el riesgo de ver dispararse las tasas de mortalidad o la exacerbación de las unidades de cuidado intensivo (UCI)”.

“Defendemos la voz de una democracia vibrante, pero no dejaremos de cumplir con nuestro deber de proteger a los sectores más vulnerables frente a las agresiones de esta enfermedad, para la cual no hay vacuna y para la cual no hay tratamiento conocido”, sostuvo.

Y añadió: “No puede ser que se trate de politizar medidas que le sirven a nuestra sociedad y que hoy nos permiten vivir en un país donde la tasa de infectados por millón y de muertes por millón es inferior a la de muchos países de América Latina y a la de muchos países desarrollados”.

El presidente Duque convocó a todas las iglesias y a toda la sociedad para que mientras se adelanta la apelación, sigan colaborando en la pedagogía de decirles a los mayores de 70 años que estén en Aislamiento Preventivo.

“Que aunque el fallo los iguala a los demás sectores en las dos horas diarias de ejercicio, entendamos que resguardarse es protegerlos a ellos, proteger a las familias y, óiganme muy bien, reconocer lo que los mayores de 70 años han hecho por nuestro país, porque no los queremos perder; queremos es protegerlos en medio de esta situación, porque su conocimiento y su legado y su contribución es altamente valorada”, puntualizó Duque.

También hizo una «invitación a todas las iglesias y a todos los cultos para que en esta tarea difícil de enfrentar una pandemia que va a durar mucho tiempo -porque por lo menos un año tardará una vacuna- a que sigamos llevando la pedagogía, a que no bajemos la guardia».

Además expresó: «Sea esta también una oportunidad para que entre todos construyamos un tejido social donde entendamos que nuestro deber supremo es sacar el país adelante. No dejar que los discursos de la piromanía incendien los buenos sentimientos que deben imperar, de solidaridad, de cooperación, de trabajo en equipo».

«No dejemos que los que quieren cabalgar en el caos para construir aspiraciones presidenciales sean los que afecten la capacidad de respuesta del pueblo colombiano».

Y concluyó: «Como diría Estanislao Zuleta, “a la dificultad hay que elogiarla”. Pero en este caso, tenemos que sortearla todos sin politiquerías, sin demagogia, sin insultos y entendiendo que aquí no hay triunfos individuales. Que el triunfo es colectivo, que la responsabilidad es colectiva y que el esfuerzo de todos es fundamental».