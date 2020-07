Duque insiste en pedir a los colombianos más disciplina y autocuidado para contener el Covid-19

Loterias

Loterías y chances del 4 de julio en Colombia:

Baloto 03 30 32 38 41 06

Revancha 23 24 25 26 38 10

Boyacá 9268 – Serie 224

Cauca 6273 – Serie 031

DORADO

Mañana 1438 – Tarde 7164 – Noche 1588

CULONA

Día 3853 – Noche 0687

ASTRO SOL

9483 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

8910 – Signo Libra

PIJAO

1720

PAISITA

Día 2828 – Noche 2164

CHONTICO

Día 0971 – Noche 1837

CAFETERITO

Tarde 8257 – Noche 3788

SINUANO

Día 8486 – Noche 8879

CASH THREE:

Día 280 – Noche 680

PLAY FOUR:

Día 8355 – Noche 8787

WIN FOUR:

5209

EVENING:

9613

SAMAN

Día 9894

CARIBEÑA

Día 4109 – Noche 2164

MOTILON

Tarde 9268 – Noche 1484

FANTÁSTICA

Día 2793 – Noche 5982

ANTIOQUEÑITA

Día 7626 – Tarde 9922

Paisa Lotto

3811