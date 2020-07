En Día de la Independencia: Trump arremete contra marxistas, anarquistas y vándalos que «no tienen idea de lo que hacen»

–El presidente Donald Trump celebró este 4 de Julio, día de la Independencia de Estados Unidos, con un acto celebrado en el National Mall de Washington D.C., en el que dijo que su «gente» quiere la «unidad» del país y aseguró que están «en el proceso de derrotar a la izquierda radical».

«Es lo que está haciendo nuestra gente. Queremos una defensa clara y fehaciente de la historia estadounidense y queremos unidad», afirmó el mandatario, en un evento que estuvo lejos de ser multitudinario.

El presidente comenzó su intervención asegurando: «Estamos ahora en el proceso de derrotar a la izquierda radical, los marxistas, los anarquistas, los agitadores, los vándalos y la gente que, en muchos casos, no tienen idea de lo que están haciendo».

No es la primera vez en que Trump se refiere en estos términos a los miles de ciudadanos que en las últimas semanas tomaron las calles de las principales ciudades del país para exigir justicia e igualdad racial tras la muerte de George Floyd, un ciudadano afroestadounidense que falleció el pasado 25 de mayo cuando se encontraba bajo custodia policial.

Ante el emblemático monumento a George Washington, en la capital de Estados Unidos, el mandatario volvió a criticar a aquellos que reclaman la retirada de las estatuas de generales que lucharon por la Confederación, un Gobierno de once estados del sur que defendían la esclavitud y que anunciaron su separación de los Estados Unidos desatando la Guerra Civil,

«Los patriotas que construyeron nuestro país no eran villanos, fueron héroes», subrayó.

Trump desveló los nombres de algunos de los 30 personajes históricos que formaran parte del Parque de Monumentos de Héroes Estadounidenses que el mandatario quiere construir, entre los que se encuentran los nombres del expresidente Abraham Lincoln, el activista Martin Luther King, el general George Patton o el ya fallacido juez del Tribunal Supremo Antonin Scalia, cuyo hijo Eugene ocupa actualmente el cargo de Secretario de trabajo de EE.UU.

«Defenderemos, protegeremos y preservaremos el estilo de vida americano, que comenzó en 1492, cuando [Cristóbal] Colón descubrió América», dijo Trump, quien últimamente se ha volcado en la defensa de la memoria histórica.

El impacto del coronavirus

Lejos de ser el acto grandioso del 2019, en el que tuvo lugar un inusual desfile militar por las calles de la capital estadounidense, la celebración este año del Día de la Independencia, que rememora aquel lejano 4 de julio en que los colonos se escindieron de los británicos. el festejo este año estuvo marcado por su escasa asistencia.

El acto había estado precedido por un cierto tira y afloja entre la Casa Blanca y la Alcaldía de Washington D.C.

La alcaldesa de la capital, la demócrata Muriel Bowser, ha instado a la población a usar mascarillas y mantener las distancias en lugares públicos.Por su parte, la Casa Blanca invitaba a seguir las indicaciones de las autoridades locales, si bien subrayando que nada deja de ser «opción personal».

Estados Unidos lidera el número de contagios y fallecimientos a nivel mundial, con 2.838.678 casos confirmados y 129.657 óbitos. Además, en los últimos días se han registrado repuntes significativos en varios estados del sur y de la costa oeste.

Trump sostuvo que «en todas las épocas» hubo » quienes buscaban mentir sobre el pasado para conseguir poder en el presente» y afirmó: «Todos deberíamos querer lo mismo».

«Queremos unificar al país, pero la prensa libre y abierta no lo pone muy fácil. Pero nuestro país será unificado, después de todo», insistió el presidente.

On this wonderful day, we celebrate our history, our heroes, our heritage, our flag, and our FREEDOM. Happy Fourth of July to Everyone! #SaluteToAmerica pic.twitter.com/hdPIu30KK1

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2020